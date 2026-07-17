Японский вариант: стоит ли покупать Honda Stepwgn вместо китайского кроссовера

Просторный «японец» за три миллиона. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

Минивэн с турбомотором по цене около трех миллионов рублей — на рынке праворульных автомобилей из Японии такое вполне реально, сообщает "За рулем". Трехлетняя Honda Stepwgn как раз попадает в этот ценовой диапазон, что сопоставимо со стоимостью среднестатистического китайского кроссовера.

Первый выбор, с которым сталкивается покупатель, — приобретать готовый автомобиль из наличия или заказывать его индивидуально. Во втором случае можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей, но придется запастись терпением — ожидание займет несколько месяцев. Полностью обойтись без посредников, особенно для жителей европейской части России, вряд ли получится.

Stepwgn производит впечатление машины, собранной по принципу «конструктора»: пространство распределено максимально эффективно, так что места хватает и для пассажиров, и для багажа. Салон удобен, но есть и свои нюансы.

Например, передняя панель ориентирована в первую очередь на практичность, хотя применение алькантары добавляет интерьеру и стиля. Блоки климат-контроля выполнены компактно и эргономично, что традиционно является сильной стороной японских инженеров. Однако узкий кузов, характерный для «коренных» японских моделей, дает о себе знать — на третьем ряду даже худощавому взрослому будет тесно, поэтому салон лучше считать шестиместным. Багажное отделение при этом остается вместительным даже в трехрядной конфигурации.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор L15C. Двигатель зарекомендовал себя надежным, но при условии, что его не подвергали тюнингу. Главный залог долговечности — регулярная замена масла каждые 8–10 тысяч километров, например, отечественным Лукойлом 0W 20. Вариатор также не доставляет хлопот: при замене жидкости каждые 40 тысяч километров он спокойно выхаживает до 250 тысяч км. Стоимость жидкости — около 3500 рублей за литр, для полной замены требуется четыре литра.

Проблем с приобретением расходных материалов не возникает: большинство позиций есть в наличии, либо их можно заказать в течение нескольких дней. Однако есть и минусы: на пробеге менее 20 тысяч километров уже заметны трещины на коже передних сидений, что настораживает. Кресла второго ряда, напротив, радуют удобством: они оснащены оттоманками и множеством регулировок. Клиренс в 150 мм и низко расположенные бамперы делают Stepwgn исключительно городским автомобилем, не приспособленным для бездорожья.

Если сравнить с леворульными конкурентами за те же 3 миллиона рублей, можно рассмотреть Toyota Sienna третьего поколения (2018–2019 годов) с бензиновым V6 мощностью 296 л.с., автоматом и полным приводом, либо Kia Carnival третьего поколения — он окажется на два-три года свежее, но почти всегда с турбодизелем 2.2 (202 л.с.) и только передним приводом.

В итоге трехлетняя Honda Stepwgn — это не утилитарный микроавтобус, а полноценный вместительный автомобиль с продуманным и практичным салоном. Несмотря на очевидные минусы правого руля, остаётся надеяться, что законодательные ограничения на такие машины не введут, и у российских покупателей сохранится этот интересный вариант выбора.

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