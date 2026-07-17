Раскрыт оптимальный способ восстановления изношенного мотора

Назван оптимальный способ восстановления изношенного мотора. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Эксперт издания «За рулем» Илья Хлебушкин разобрал три возможных подхода к восстановлению отработавшего свой ресурс силового агрегата и ответил на вопрос, когда двигатель стоит ремонтировать, а когда его замена будет более оправданной.

Капитальный ремонт, по мнению эксперта, представляет собой разумный компромисс и оптимальную золотую середину. Однако сложность заключается в поиске действительно квалифицированного мастера, что на практике оказывается непростой задачей.

Установка контрактного мотора, как отмечает Хлебушкин, всегда сопряжена с риском и напоминает лотерею. Никто не может гарантировать, что уже через месяц такой двигатель не проявит аналогичных проблем с расходом масла, а найти заведомо качественный экземпляр с реально небольшим пробегом достаточно сложно.

Наиболее надежным, хотя и самым дорогостоящим вариантом специалист называет приобретение нового заводского блока в полной сборке с коленчатым валом и поршневой группой. По его словам, такой выбор подходит тем, кто намерен эксплуатировать автомобиль еще долгие годы и не желает часто заглядывать под капот для проверки уровня масла.

Ранее автомобилистам уже напоминали, что использование топлива с высоким содержанием серы и тяжелых фракций существенно сокращает ресурс моторного масла и ускоряет износ двигателя. Для минимизации этих негативных последствий рекомендуется сокращать межсервисные интервалы. Например, если водитель прежде менял масло каждые 7–10 тысяч километров, то при регулярной заправке сернистым бензином следует перейти на интервал 5–6 тысяч. В особо тяжелых условиях эксплуатации безопасным считается замена каждые 3–5 тысяч километров.

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