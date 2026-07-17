Спрос на дизельные авто в России возрос: но есть важный нюанс

В РФ растет интерес к дизельным авто / Фото BAIC

Во втором полугодии 2026 года аналитики и участники автомобильного рынка зафиксировали тенденцию: российские покупатели заметно активизировали интерес к легковым автомобилям с дизельными двигателями, сообщает Autonews.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков подтвердил наличие оживления, но назвал его локальным. По его словам, ассортимент новых дизельных легковушек на рынке представлен в основном пикапами и считанными моделями. На вторичном рынке доля предложений с дизельными моторами не превышает 5–7%, что делает выбор крайне скудным.

Схожей позиции придерживается и Николай Иванов, директор по продажам новых машин компании «Рольф». Он отмечает, что потенциал для роста продаж дизелей есть, однако главным сдерживающим фактором остается дефицит ассортимента. В линейках китайских брендов и локализованных в России марок дизельные версии практически не встречаются — за редким исключением.

Юрий Блинов, руководитель маркетинга дилерской сети «Авилон», признает, что запросы на дизельные машины действительно поступают, но они неизбежно упираются в ту же проблему — острую нехватку предложения.

Независимые эксперты также не прогнозируют массового бума. Алексей Тузов, специалист в области транспортной отрасли, перечислил несколько объективных причин, почему дизель останется нишевым продуктом. Во-первых, российский автопарк исторически ориентирован на бензин, а после ухода европейских производителей, активно продвигавших дизельные кроссоверы и седаны, предложение таких машин резко сократилось. Китайские бренды, занявшие освободившуюся нишу, делают ставку на бензиновые турбомоторы, гибриды и электромобили. Во-вторых, эксплуатация дизельного автомобиля обходится дороже: фильтры требуют более частой замены, а состояние топливной системы и качество горючего нуждаются в постоянном контроле. Ремонт современной дизельной аппаратуры — ТНВД и форсунок — существенно дороже аналогичных работ на бензиновом моторе. Сама машина с дизелем в среднем на 10–15% дороже бензинового аналога.

По мнению Тузова, рост спроса возможен лишь в узких сегментах, например, в коммерческом транспорте для малого бизнеса (доставка, грузоперевозки) или среди крупных рамных внедорожников, где дизель остается практически безальтернативным выбором благодаря высокой тяге на низких оборотах при буксировке и бездорожье.

В РФ можно приобрести следующие дизельные автомобили: BAIC BJ60, 212 T01, Sollers ST9, Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLE, Ambertruck Work, Sollers ST6, JAC T8, GWM Poer.

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