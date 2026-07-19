Когда дилеры начнут предлагать хорошие скидки на машины: мнение главы РОАД

Когда дилеры начнут предлагать хорошие скидки на машины. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в ближайшее время продавцам машин, вероятно, придется предлагать клиентам различные уступки и поощрения. По его мнению, такая ситуация станет реальностью, когда на фоне снижающегося покупательского интереса начнут увеличиваться складские остатки.

Собеседник отметил "За рулем", что в настоящий момент практически все ходовые модели присутствуют у дилеров в достаточном объеме, и острейшего дефицита уже не наблюдается. Однако объемы реализации, к сожалению, постепенно падают. Он пояснил, что как только запасы на складах вновь достигнут уровня двух-трёхмесячной нормы, продавцам ничего не останется, кроме как идти на уступки покупателям.

При этом Подщеколдин обратил внимание на то, что общее количество автомобилей в хранилищах все же сократилось. Причиной он назвал нежелание самих дилеров наращивать избыточные запасы. Ранее, по его словам, скопилось так много машин как отечественных марок, так и китайских брендов, что заполненными оказались сразу три складских помещения. Сейчас же, заверил эксперт, никто из торговцев на подобные объемы не соглашается.

Некоторые модели, впрочем, постепенно исчезают из продажи – это, как подчеркнул глава РОАД, совершенно естественный рыночный процесс. В качестве иллюстрации он привел пример с популярными Geely: их завозят всё реже, поскольку покупательский интерес смещается в сторону аналогичных моделей Volga и Belgee.

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