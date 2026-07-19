Кожа, стиль и автомат: KGM презентовал заряженный Korando

KGM представил заряженную версию Korando / Фото сайт фоттон

Корейский автопроизводитель KGM анонсировал старт продаж лимитированной серии своего кроссовера Korando на европейском рынке.

Модификация с приставкой Limited Edition, ориентированная на немецких покупателей, получила стартовый ценник в 29 490 евро. Ключевая особенность новинки — даже в начальной конфигурации она комплектуется автоматической коробкой передач.

Инженеры взяли за базу версию Nomad Plus с хорошим оснащением и дополнили ее рядом дорогих опций. Салон отличается обивкой кресел натуральной кожей, передние сиденья получили подогрев, вентиляцию и электрорегулировки, а у водительского кресла добавилась функция поясничной опоры. Интерьерную атмосферу дополняет контурная светодиодная подсветка, а багажная дверь теперь открывается с помощью электропривода.

Экстерьер лимитированной серии тоже выделяется на фоне стандартных версий: решетка радиатора затемнена, установлены 19-дюймовые колесные диски с бриллиантовой полировкой, а крыша, рейлинги и зеркальные корпуса выполнены в черном контрастном цвете.

Техническая часть осталась без изменений — под капотом работает 1,5-литровый турбомотор на 163 л.с., агрегатированный исключительно с шестиступенчатым «автоматом». Расход топлива в комбинированном режиме заявлен в диапазоне 7,7–8,7 л на 100 км.

Системы безопасности включают автоматическое экстренное торможение, ассистент удержания в полосе, мониторинг мертвых зон и помощника при перестроениях. Пятиместный паркетник длиной 4,45 м сохраняет вместительный багажник на 551 литр, оставаясь универсальным решением для повседневных поездок и дальних путешествий.

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