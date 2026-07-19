Российский бренд Tenet взял планку в 100 000 машин: сколько времени ушло

Tenet менее чем за год после запуска производства продал 100 тыс. автомобилей / Фото пресс-служба Тенет

Российский автомобильный бренд Tenet, стартовавший на рынке в августе прошлого года, достиг значимого рубежа — реализован 100-тысячный экземпляр.

Юбилейным оказался кроссовер T4L в максимальной комплектации «Прайм» с кузовом насыщенного красного оттенка. Эту информацию распространила пресс-служба холдинга «АГР» (бывший завод Volkswagen в Калуге). Операционный директор компании Илья Перминов обозначил ключевые задачи на второе полугодие 2026 года. В их числе — пополнение модельной линейки, расширение дилерской сети, а также повышение качества обслуживания клиентов и послепродажного сервиса. Параллельно планируется уделять внимание обучению и профессиональному росту персонала. На данный момент гамма Tenet включает кроссоверы T4, T4L, T7 и T8. В ближайших планах — вывод бизнес-седана A8, который по сути является аналогом хорошо знакомого россиянам Chery Arrizo 8. Модель T4L, ставшая юбилейным автомобилем бренда, поступила в продажу в конце мая. Она выпускается в Калуге и предлагается в двух вариантах оснащения — «Актив» и «Прайм». Стартовая цена начинается от 2 259 000 рублей. Вне зависимости от версии кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Интеллектуальная электроника подстраивает отклик двигателя под манеру езды, а на трассе расход топлива снижается до 6,5 л на 100 км.

Инженеры адаптировали кроссовер к российским эксплуатационным условиям — он укомплектован зимним пакетом, включающим дистанционный пуск мотора и предпусковой прогрев салона, обогрев передних и задних кресел, рулевого колеса, лобового стекла и омывающих форсунок. Климатическими настройками управляют через отдельный 8-дюймовый сенсорный дисплей.

Для модели сертифицирована возможность буксировки прицепа массой до 750 кг. Кузов и скрытые полости обрабатываются воском, а днище покрыто антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными составами.

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