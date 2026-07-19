ГАЗ представил «Валдай 12»: ключевые особенности новинки

Валдай 12 обновился и получил более мощный мотор. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Горьковский автомобильный завод раскрыл подробности о модернизированной версии грузовика Валдай 12, которая впервые была продемонстрирована публике в рамках московской выставки Comvex 2026 в мае.

Основное новшество модели — замена прежнего 4,43-литрового дизеля ЯМЗ-53445 мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 664 Нм на 5,1-литровый агрегат ЯМЗ-535, развивающий 240 л.с. и 882 Нм. Двигатель работает в связке с усиленной шестиступенчатой механической коробкой передач.

Увеличение тяговых характеристик позволило эксплуатировать обновленный Валдай 12 в составе автопоезда — с прицепами общей массой до 8 тонн. Для этого грузовик дооснастили тягово-сцепным устройством, а также электрическими и пневматическими разъемами для подключения прицепной техники. Помимо технических изменений, производитель обновил кабину: вместо галогеновых фар установлены светодиодные, изменилась форма радиаторной решетки, а на панели приборов появился цветной экран.

Базовая комплектация сохранила мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, отключаемую систему стабилизации (ESC) и спальное место, которое можно расширить за счет складывания спинок пассажирских кресел. Информация о сроках начала продаж обновлённой модели пока не раскрывается.

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