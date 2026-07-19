Nissan Magnite из Индии появился в России: варианты и цены

В России нашлись в продаже кроссоверы Nissan Magnite . Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

Индийская версия компактного кроссовера Nissan Magnite, благодаря длине менее четырех метров попадающая под местные налоговые преференции, теперь доступна и на российском рынке. Как выяснили «Автоновости дня», автомобили предлагаются как из складских запасов, так и на заказ, причем на одной из интернет-площадок минимальная цена начинается с отметки 1 835 000 рублей.

Габариты модели составляют 3999 мм в длину, 1758 мм в ширину и 1572 мм в высоту при колесной базе 2500 мм. Объем багажного отделения варьируется от 336 до 690 литров в зависимости от положения задних сидений.

Самое доступное предложение обнаружено в Тюмени: за 1 835 000 рублей кроссовер готовы поставить под заказ в исполнении SV. В оснащение входят мультимедиа с сенсорным экраном, виртуальная приборная панель, кожаный мультируль, кондиционер, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, камеры кругового обзора, а также двухцветные 16-дюймовые легкосплавные диски.

Популярный у россиян Tenet T4 в комплектациях 2026 года оценивается от 2 169 000 рублей, Omoda C5 второго поколения — от 2 349 000 рублей, а Changan CS35 Max — минимум 2 599 900 рублей.

В других городах цены заметно выше: в Кемерово аналогичную версию предлагают за 1 950 000 рублей, во Владивостоке — примерно за 2 000 000 рублей, а в Санкт-Петербурге машину из наличия можно купить за 2 200 000 рублей. Все перечисленные модификации оснащены 1,0-литровым турбомотором мощностью 100 л.с. в паре с вариатором Jatco.

В Казани (2 130 000 рублей) и Самаре (2 300 000 рублей) предлагаются версии с атмосферным двигателем того же объёма, но мощностью 72 л.с. и роботизированной коробкой передач.

Разброс цен на новый Magnite сильно варьируется в зависимости от региона и продавца. Например, в Екатеринбурге 100-сильный кроссовер с оплаченным утильсбором продается за 2 000 000 рублей, а в Москве минимальная цена заказа составляет 2 170 000 рублей, при этом машины со склада столичных дилеров обходятся в среднем от 2 300 000 до 2 700 000 рублей.

По итогам краш-тестов глобальной программы GNCAP Magnite занял второе место в рейтинге самых безопасных автомобилей Индии, уступив лишь двум моделям местной марки Tata. Защита взрослых пассажиров оценена в пять звёзд, детская безопасность — в три.

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