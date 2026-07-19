500 тыс. км без проблем: легендарный «неубиваемый» универсал Toyota снова в РФ

В РФ появился в продаже новый практичный универсал Toyota . Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке по-прежнему пользуются высоким спросом автомобили с репутацией надежных «рабочих лошадок», и в первую очередь это касается японских моделей, славящихся своей живучестью.

В их числе — универсал Toyota Corolla Fielder, который теперь можно заказать во Владивостоке. Как сообщают «Автоновости дня», минимальная цена такой машины составляет 1 990 000 рублей.

За эти деньги дилер предлагает праворульный экземпляр белого цвета в довольно скромной комплектации, которую можно назвать базовой. В оснащение входят стальные штампованные колеса с пластиковыми декоративными колпаками, пластиковый руль без дополнительных кнопок (с кожаной вставкой на подушке безопасности), тканевая обивка салона, электрическая регулировка зеркал, кнопочный пуск двигателя и кондиционер. Мультимедиа, судя по снимкам, не предусмотрена — ее придется доустанавливать самостоятельно. Однако багажное отделение вполне вместительное: его объем меняется от 407 до 872 литров в зависимости от положения заднего дивана.

По геометрическим параметрам японская пятидверка уступает российскому «Ларгусу» по всем измерениям: длина — 4400 мм (на 48 мм меньше), ширина — 1695 мм (минус 40 мм), высота — 1465 мм (ниже на 160 мм), колесная база — 2600 мм (короче на 305 мм). Модель выпускалась в Японии четверть века — с 2000 по 2025 год.

Техническая начинка предлагаемого экземпляра — 1,5-литровый атмосферный двигатель 1NZ-FE мощностью 109 л.с. с цепным приводом ГРМ, агрегатированный с вариатором Aisin. Данный мотор дебютировал в модельном ряду Toyota еще в 1999 году, и конструкторы были настолько уверены в его надежности, что устанавливали его на Corolla Fielder до самого окончания производства. Как отмечают владельцы, это один из самых неприхотливых силовых агрегатов марки: при своевременном обслуживании и замене расходников его фактический ресурс превышает 500 тысяч километров.

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