Jetour T1 в реалиях снежной зимы: плюсы и минусы кроссовера

«За рулем» провел длительный тест Jetour T1 / Фото пресс-служба фоттон

Полноприводный кроссовер Jetour T1 оказался на тесте у издания «За рулем». Испытания были проведены в течение зимы, которая выдалась снежной.

Кузов автомобиля по периметру защищен прочным неокрашенным пластиком, который в сочетании с высоким дорожным просветом и хорошими геометрическими показателями (углы въезда и съезда) позволял безбоязненно заезжать в глубокие сугробы.

Практичными оказались и боковые подножки — они помогали не ступать в снег, например, чтобы отряхнуть щетки стеклоочистителя, тем более что капот не мешает поднимать поводки. К тому же подножки выполняли функцию защиты на стоянке: автор стал свидетелем того, как соседний водитель широко распахнул дверь, и именно подножка приняла удар на себя. Пластиковые накладки на дверях тоже выручали — можно было смело опирать открытую дверцу о спрессованный снег, не опасаясь за лакокрасочное покрытие.

Днище обработано антикоррозийной мастикой, а все панели кузова оцинкованы. Толщина ЛКП составляет от 120 до 140 мкм, за исключением передней кромки капота, где слой тоньше (что не очень хорошо) — появление сколов в этом месте подтверждает необходимость сразу же оклеивать кромку защитной пленкой.

Климатическая установка порадовала: это редкий случай для китайских кроссоверов, когда в автоматическом режиме не требуется постоянно корректировать температуру. Электрообогрев сидений работает эффективно, а вот с лобовым стеклом все не так гладко — на его оттаивание уходит 3–4 минуты. Зато дистанционный запуск двигателя оказался спасением в морозы.

Масляный щуп расположен настолько глубоко, что при его извлечении неизбежно пачкаешь руки. Двухлитровый турбомотор допускает использование бензина АИ-92, однако тестировщик предпочел более качественное топливо. Динамики вполне достаточно, а расход в смешанном цикле укладывается в 11 литров на сотню. Заметные задержки на нажатие педали газа устраняются переключением в спортивный режим, а усилие на руле, которое можно регулировать отдельно, лучше всего ощущается в комфортной настройке.

Из неприятных моментов: в грязную погоду передние боковые стекла моментально покрываются грязью — виной тому неудачная форма пластиковых треугольников в районе зеркал. Также, как и на многих моделях Chery, раздражает многократное звуковое оповещение при выходе из машины с работающим двигателем и ключом в кармане.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.

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