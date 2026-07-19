Тяжелый люкс: в России впервые поставлен на учет Hongqi Guoya

Несмотря на более доступную цену, это действительно тяжелый люкс-автомобиль. Фото производителя

В России впервые оформлен на учет флагманский седан Hongqi Guoya, который, по данным «Автостат Инфо», был зарегистрирован в июне.

На сегодняшний день эта модель является самой дорогой китайской легковой машиной на российском рынке — ее цена варьируется от 27,7 до 31,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Официальная презентация модели состоялась 28 мая. Основными конкурентами Guoya называют отечественный Aurus Senat и немецкий Mercedes-Maybach S-Class.

Несмотря на более доступную цену, это действительно тяжелый люкс-автомобиль, в котором классический дизайн экстерьера и салона гармонично сочетается с передовыми технологиями. В оснащение входят адаптивная головная оптика с функцией распознавания пешеходов, шины Continental с технологией самогерметизации проколов, система идентификации водителя по лицу (Face ID), а также кресла с подогревом, вентиляцией и массажем.

Под капотом установлен V6 с двойным турбонаддувом мощностью 380 л.с. и крутящим моментом 570 Нм либо битурбированный V8, выдающий 476 л.с. и 680 Нм. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода BorgWarner. Дополнительно предусмотрен электромотор мощностью 218 л.с. для коротких городских поездок, а также пневматическая подвеска и управляемые задние колеса.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.

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