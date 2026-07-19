Evolute i-Space проехал 10 000 км: неделя только на электротяге без бензина

«За рулем» рассказал об опыте эксплуатации гибрида Evolute i-Space без бензина. Marti Rossello / Shutterstock.com / Fotodom.

В ходе продолжительного тестового испытания последовательно-параллельного гибридного кроссовера Evolute i-Space образца 2026 года, преодолевшего уже 10 тысяч километров, был зафиксирован любопытный результат: автомобиль удалось эксплуатировать исключительно на электрической энергии на протяжении целой недели, сообщает издание «За рулем». При этом бензиновый силовой агрегат мощностью 367 л.с. за этот период ни разу не включался.

Чтобы добиться подобного эффекта, в настройках бортового компьютера выставили приоритетную работу двух электромоторов и установили минимальный уровень рекуперации. В таком режиме машина способна развивать скорость до 120 км/ч, а дальность хода без подключения ДВС превышает 80 километров — этого вполне достаточно для повседневных поездок по городу.

Процесс восполнения энергии в аккумуляторе емкостью 25,1 кВт·ч от стандартных уличных зарядных станций мощностью 3 кВт занимает около восьми часов. При использовании более быстрых терминалов на 60 кВт время сокращается до 40–50 минут, хотя максимально автомобиль способен принимать не более 36,1 кВт. Учитывая средний расход в 6 кВт·ч на сотню километров, перемещение на чистом электричестве оказывается заметно экономичнее, чем на бензине.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как понять, что в бак автомобиля залили плохой бензин