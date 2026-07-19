Прогноз эксперта: как будут продаваться автомобили Volga

Максим Кадаков спрогнозировал продажи Volga / Фото пресс-служба производителя

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков поделился впечатлениями от тест-драйва нового седана Volga C50 и заодно попытался оценить потенциальные продажи всей линейки возрожденного бренда. Как он напомнил, производство всех трех моделей развернуто в Нижнем Новгороде — на тех же площадях, где когда-то собирали легендарные советские и российские «Волги».

Флагманскую позицию в гамме занимает Volga K50 — по сути, адаптированная версия Geely Monjaro. Следом идет K40, представляющий собой перелицованный Geely Atlas четвертого поколения, а начальной моделью выступает седан C50, чьим «прародителем» является Geely Preface. Цены распределены следующим образом: базовая 150-сильная C50 в комплектации «Стандарт» стартует с отметки 2 999 000 рублей, промежуточный вариант «Комфорт» оценивается в 3 249 000 рублей, а топ-версия с двигателем на 200 л.с. («Премиум») стоит уже 3 399 000 рублей. Редактор признал, что это дорого, хотя и несколько дешевле исходного Preface.

По прогнозу эксперта, будущее моделей в продажах распределится неравномерно. Седан C50, несмотря на его символическую связь между эпохами, займет лишь 6–8% общего объема реализации.

На K40 (Atlas IV) он отводит примерно 15–20%. Основная же ставка — на большой кроссовер K50 (Monjaro), который, по его словам, не нуждается в дополнительной рекламе и способен обеспечить до 75–80% всех продаж бренда.

В идеальном сценарии, при разумной ценовой политике, все три модели в совокупности могут достичь ежегодного объема до 100 тысяч единиц. Производственные мощности легкового завода в Нижнем Новгороде рассчитаны на 110 тысяч автомобилей, и полная загрузка конвейера, по мнению эксперта, позволит окупить инвестиции в глубокую локализацию, сделает автомобили по-настоящему российскими и защитит их от резкого удорожания, свойственного импортной технике. Ключевым же условием успеха он назвал наличие достаточного количества квалифицированных дилеров и эффективную систему продаж.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.

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