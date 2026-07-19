Huracan для дюн: Rezvani Dune с карбоном и зубастой резиной

Тюнеры превратили суперкар Lamborghini в крутой внедорожник / Фото пресс-служба Rezvani

Американский производитель Rezvani анонсировал свой новый проект под названием Dune, который, по заявлению компании, станет самым смелым творением бренда на сегодняшний день.

Пока опубликованы лишь пара тизеров, но на них уже угадываются характерные силуэты: передняя часть сильно напоминает Lamborghini Huracan Sterrato, однако, как это обычно бывает у Rezvani, исходная база подверглась серьёзной переработке.

От донора, судя по всему, остались лишь отдельные элементы — корма полностью оригинальная, с собственной светотехникой и агрессивным диффузором. В компании пока не раскрывают, что именно легло в основу, но Huracan выглядит наиболее вероятным вариантом.

Согласно официальной информации, Dune получил карбоновый обвес, внедорожную «зубастую» резину, увеличенный дорожный просвет, а на крыше появились рейлинги и воздухозаборник, что выдает в автомобиле нечто большее, чем просто шоу-кар. Ожидается, что под капотом разместится 5,2-литровый турбированный V10 мощностью 800 л.с. с полным приводом. Rezvani планирует выпустить всего семь экземпляров Dune, и предзаказы уже открыты — депозит составляет символические 1500 долларов.

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