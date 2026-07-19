Три мотора, 748 л.с. и подобие кровати: флагман IM LS9 начали продавать

В Китае начались продажи флагманского кроссовера IM LS9 / Фото пресс-служба фоттон

Компания IM Motors (входит в структуру концерна SAIC) объявила о старте продаж в Китае своего нового флагманского кроссовера IM LS9, сообщает издание «За рулем». Рекомендованная розничная цена на модель стартует с отметки 319 800 юаней, что по текущему курсу соответствует примерно 3,7 миллиона рублей.

Габариты автомобиля: длина составляет 5279 мм, колесная база — 3160 мм, при этом радиус разворота удалось снизить до 4,77 метра благодаря системе подруливания задних колес. Внешность кроссовера выделяется 2,4-метровой светодиодной оптикой, утопленными сенсорными дверными ручками и активной радиаторной решеткой, которая способствует улучшению аэродинамических показателей.

Трехрядный салон отделан кожей Nappa: передние сиденья имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а спинки второго ряда могут отклоняться на угол до 143 градусов, превращая пространство в подобие кровати. В списке опций — двухдверный холодильник объемом 12,3 литра, беспроводная зарядка для смартфонов с системой обдува и аудиосистема мощностью 25 динамиков. Панорамная мультимедийная зона включает объединенную панель экранов диагональю 27,1 дюйма, отдельный 15,6-дюймовый тачскрин для переднего пассажира и потолочный дисплей размером 21,5 дюйма.

Техническая начинка — это три электромотора суммарной мощностью 748 лошадиных сил, позволяющие разгоняться до «сотни» за 3,9 секунды. Запас хода достигает 1460 километров, а в роли генератора выступает 1,5-литровый турбомотор. Пневматическая подвеска с непрерывным регулированием демпфирования дополнена системами против опрокидывания и от укачивания. В комплект ассистентов входят лидар, контроль слепых зон на бездорожье, активное шумоподавление и функция автоматической парковки.

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