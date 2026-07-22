ВСУ вновь атаковали склады Wildberries беспилотниками. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Утром 22 июля 2026 года были атакованы сразу несколько логистических комплексов Wildberries в России. Удары по складам Wildberries 22 июля 2026 в Краснодаре и Невинномысске нанесли украинские беспилотники. В результате людей эвакуировали, центры приостановили работу, а селлерам сообщили о мерах поддержки.

Сайт KP.RU собрал всю информацию, что известно про удары по складам Wildberries на сегодня, 22 июля 2026, какой ущерб нанесен и что делать продавцам и покупателям.

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Удары по складам Wildberries 22 июля 2026: что известно про пожары на складах в Котовске, Электростали, Невинномысске и Краснодаре

Атака БПЛА на Краснодарский край началась ночью 22 июля. В регионе объявили беспилотную опасность. Позже стало известно – одной из целью противника был удар по складам Wildberries 22 июля 2026. В результате атаки БПЛА на Краснодарский край осколки беспилотников попали на крышу склада Wildberries, начался пожар, густой дым было видно издалека. На место прибыли оперативные и специальные службы. Руководители персонала грамотно и быстро организовали эвакуацию. Сейчас пожар продолжают тушить. Работают 105 человек, задействовано более 37 единиц техники. Для ликвидации возгорания привлекли вертолет.

Практически в это же время вражеские беспилотники атаковали еще один логистический центр компании. Второй удар по складам Wildberries 22 июля 2026 пришелся на Невинномысск. На складе в этот момент были рабочие ночной смены. Все случилось около трех ночи. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал:

- Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА.

Именно там, в промзоне и расположен крупнейший склад Wildberries площадью больше 94 тысяч квадратных метров. Хранится там порядка 16,5 миллионов товаров.

На складе также вспыхнул пожар, сотрудников эвакуировали сразу.

- Уши закладывало от хлопков, но наши руководители смен очень грамотно действовали, сразу увели нас подальше от окон и стен, поэтому пострадавших мало, - говорит один из сотрудников склада.

С пяти утра на месте работают пожарные, но потушить огонь оказалось не так легко. К тушению привлекли пожарный вертолет. Ситуация осложняется тем, что вокруг склада плотная застройка и огонь может перекинуться на соседние здания.

Стоит отметить, что это не первые атаки на склады Wildberries в этом месяце. В ночь на 18 июля был атакован склад в Котовске Тамбовской области. Чуть позже удар пришелся по складу Wildberries в Электростали. Зачем же украинским нацистам нужны удары по мирной логистической инфраструктуре? Этот вопрос подробно разобрал наш спецкор Александр Коц.

В момент атаки на складе трудились сотрудники ночной смены. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Пострадавшие и ущерб от ударов по складам Wildberries 22 июля 2026

О пострадавших при ударах по складам Wildberries 22 июля 2026 сообщили губернаторы атакованных регионов. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров доложил, что в результате атаки БПЛА пострадали пять человек. Всем помощь оказали амбулаторно, госпитализация никому не потребовалась. Изначально сообщалось о двух пострадавших, потом к медикам за помощью обратились еще три человека.

В Краснодарском крае после атаки БПЛА на склад Wildberries пострадали 10 человек. У них травмы сложнее – всех пациентов доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь. Три пациента в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Остальным шести помогли амбулаторно и отпустили домой. Позже губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что одна из пострадавших скончалась в больнице - речь идет о молодой девушке.

Как заявила основательница Wildberries Татьяна Ким, всем пострадавшим будет оказана помощь.

- Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь, - говорится в ее публикации.

Об убытках из-за атак БПЛА на склады Вайлдберис стали рассказывать представители бизнеса. Так, бывшая участница проекта "Дом-2" Виктория Комиссарова рассказала, что из-за атаки БПЛА ВСУ на склад Wildberries в Краснодарском крае она потеряла 20 миллионов рублей. На этом складе хранилась большая часть ее товара, и в результате возникшего пожара он сгорел.

Последствия ударов по складам Wildberries 22 июля 2026

В компании отметили, что после ударов по складам Wildberries 22 июля 2026 оба логистических комплекса в Краснодаре и Невинномысске были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.

В Невинномысске после ударов по по складам Wildberries объявлен режим ЧС, позволяющий мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации последствий атаки.

Сейчас СК РФ завел уголовное дело по фактам террористических атак в Невинномысске и Краснодаре.

СК РФ завел уголовное дело по фактам террористических атак в Невинномысске и Краснодаре. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Компенсации Вайлдберис: Что делать покупателям и продавцам после ударов по складам

Владелица компании Татьяна Ким попросила всех продавцов и покупателей доверять только официальным данными ориентироваться на информацию на портале.

- Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники.

Ранее KP.RU уже рассказывал, каким должен быть порядок взаимодействия с продавцами при таком ущербе. Татьяна Ким уже отмечала, что компания прорабатывает объем выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. В частности уже сейчас работает следующее:

- Для продавцов ввели скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100% скидка на транзитные поставки в региональные склады. О других компенсациях можно прочитать здесь.

- Что же касается покупателей, то сгоревшие и испорченные товары они просто не получат – оплата в большинстве случаев происходит после получения. В данном случае потерь никто не понесет.

"Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой. <...> Уже поставила задачу команде ускориться, совсем скоро сможем дать вам обновленный статус", - заявляла Татьяна Ким.

Глава Wildberries Татьяна Ким предупредила, что вся оперативная информация о ситуации публикуется на портале продавца. Она призвала ориентироваться только на официальные источники.

Заявления после ударов по складам Wildberries 22 июля 2026

Владелица компании Татьяна Ким подчеркнула, что для нее в данный момент приоритет – это люди.

- Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное – нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей.

На варварскую атаку ВСУшников по складам Wildberries в России отреагировали и в ООН.

- Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права, - высказался официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.

Еще после ударов по Котовску и в Московской области он отмечал, что должно быть проведено расследование.

Реакция России на атаки БПЛА на склады Wildberries

Ситуацию с налетом беспилотников на склады Вайлдберис в России прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация у Wildberries и представителей малого и среднего бизнеса остается сложной. Правительство держит этот вопрос на контроле и находится на связи с компанией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что склады Wildberries не используются для поставок военных товаров в интересах армии России, опровергнув тем самым распространяемые некоторыми СМИ фейки. Складская инфраструктура маркетплейса не имеет никакого отношения к логистике военного ведомства. Склады Вайлдберис в РФ используется исключительно для коммерческой деятельности.

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