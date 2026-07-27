На Exeed RX дали скидки: какие теперь условия покупки

Exeed начал распродажу кроссоверов RX в РФ / Фото сайт производителя

На российском рынке стартовали продажи премиального купе-кроссовера Exeed RX с существенными прямыми дисконтами, сообщают "Автоновости дня". Размер выгоды достигает значений от 961 тыс. до 1,001 млн рублей, однако такие условия распространяются исключительно на топ-версии модели 2025-го года выпуска, оснащенные восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

В число моделей, попавших под акцию, вошли комплектации «Премиум» и «Флагман». Ранее за приобретение автомобилей в этих вариантах предусматривалась так называемая субсидия от автопроизводителя в размере 250 тыс. рублей — теперь же вместо нее действуют прямые ценовые скидки. Для версии «Премиум» дисконт установлен на уровне 1,001 млн рублей, а для флагманской модификации — 961 тыс. рублей. В результате фактическое удешевление для каждой из этих комплектаций составило 751 тыс. и 711 тыс. рублей соответственно.

Обе льготные версии укомплектованы двухлитровым турбированным двигателем мощностью 249 лошадиных сил, который работает совместно с классической восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. При этом младшая модификация «Городской» с тем же объемом мотора, но форсировкой 197 л.с. и роботизированной коробкой на семь ступеней вместо «автомата» под действие дисконтной программы не подпала.

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