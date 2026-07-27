Легковые держатся, а грузовики «барахтаются»: эксперт раскрыл цифры недели

Целиков: Легковой авторынок стабилен, коммерческий не удержался. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

За последние семь дней в России было зарегистрировано 25 350 новых легковых автомобилей, что на 1% превышает показатель предыдущей недели, но одновременно оказалось почти на 6% ниже объема реализации за аналогичный период годичной давности (30-я неделя 2025 года). Такие данные привел руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем сообщении в мессенджере «Макс».

По мнению эксперта, еженедельные продажи на уровне около 25 тысяч машин, скорее всего, сохранятся и в ближайшее время. Однако отрицательное отклонение от показателей прошлого года будет усиливаться, поскольку сравнительная база 2025-го начинает постепенно расти.

В сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) за отчетную неделю реализовано 1123 единицы — это на 10% меньше, чем семью днями ранее, и на 26,4% уступает результату прошлогодней аналогичной недели. Целиков обратил внимание на то, что сегмент доставки «последней мили» демонстрирует заметное напряжение. Он также выразил намерение отслеживать дальнейшую динамику спроса со стороны предпринимателей и малого бизнеса. В целом, по его словам, сектор LCV в текущем году показывает слабые результаты, и нисходящий тренд сохраняется.

Рынок грузовых автомобилей, по выражению Целикова, продолжает «барахтаться» на минимальных уровнях: продано 905 машин, что на 4,1% ниже недельного показателя, однако на 7,2% превышает прошлогоднее значение за ту же неделю. Специалист добавил, что грузовой сегмент сокращается уже третий год подряд, и, несмотря на низкую базу предыдущего года, накопленный итог с начала года остаётся отрицательным — минус 13%.

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