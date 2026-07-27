Флагман дешевеет: Jaecoo снизил цены на J8, но есть нюанс

Jaecoo J8 в двух комплектациях 2025 года подешевел в РФ на 100‑200 тыс. рублей / Фото сайт фоттон

В ходе анализа прайс листов марки Jaecoo «Автоновости дня» зафиксировали корректировку стоимости флагманского кроссовера J8 на российском рынке. Автомобили 2025 года выпуска в двух дорогих вариантах исполнения потеряли в цене от 100 до 200 тысяч рублей, что соответствует снижению на 2,14% и 4,02% соответственно.

Изменения затронули версию «Престиж», которая стала дешевле на 100 тыс. рублей, а также топ-модификацию «Престиж+» с дисконтом в 200 тыс. рублей. При этом начальный уровень оснащения «Комфорт» тех же годов выпуска остался без изменений — его рекомендованная цена по-прежнему составляет 4 219 000 рублей.

Все варианты J8 оснащаются двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 249 лошадиных сил, агрегатированным с семидиапазонной роботизированной трансмиссией. Полноприводная трансмиссия присутствует во всех модификациях, однако ее устройство отличается в зависимости от уровня оснащения. В версиях «Комфорт» и «Престиж» применяется система с одной многодисковой муфтой, которая автоматически перераспределяет крутящий момент между осями.

Флагманское исполнение «Престиж+» получило более продвинутую интеллектуальную систему полного привода AWD Torque-Vectoring. Её ключевое отличие заключается в том, что внутри заднего дифференциала установлены не одна, а две муфты — каждая на своей полуоси, что позволяет независимо распределять усилие между правым и левым колесами. Кроме того, в конструкцию встроена кулачковая муфта, отключающая задний дифференциал от карданного вала в ситуациях, когда необходимость в полном приводе отсутствует.

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