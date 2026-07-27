Люкс не в моде: Audi готовится к падению прибыли

Ауди охватил пессимизм. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

Ухудшающаяся конъюнктура на китайском авторынке вынудила компанию Audi пересмотреть свои ожидания на текущий год, сообщает Bloomberg. Немецкий премиальный бренд теперь прогнозирует выручку на уровне 58 миллиардов евро (примерно 66,2 миллиарда долларов), тогда как ранее речь шла о 63 миллиардах.

В материале отмечается, что все ведущие немецкие автопроизводители испытывают серьезное давление: спрос на дорогие модели в Китае заметно ослаб, а новые импортные пошлины в Соединенных Штатах только усугубляют ситуацию, поднимая конечные цены. С аналогичными трудностями, по информации агентства, столкнулись Mercedes-Benz Group, BMW и Porsche.

Ранее уже появлялась информация о том, что концерн Volkswagen в целях сокращения издержек и повышения собственной конкурентоспособности планирует уволить до 50 тысяч сотрудников. В масштабах всей группы, включая Porsche и Audi, общая численность сокращений может достичь 100 тысяч человек.

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