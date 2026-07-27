Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто27 июля 2026 10:41

Подержанные китайские авто рвут российскую вторичку: какие марки самые востребованные

Целиков: продажи подержанных китайских авто выросли на 44% в России
Илья МАСЮК
Продажи подержанных китайских авто выросли на 44% в России. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Продажи подержанных китайских авто выросли на 44% в России. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные компании Appruvo, что за первые шесть месяцев 2026 года на российском вторичном рынке было реализовано 165 тысяч подержанных автомобилей китайских марок, что на 44% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По прогнозам, к концу года общий объем продаж таких машин с пробегом превысит 400 тысяч единиц.

Наиболее востребованной маркой из КНР остается Chery с долей 20,2%, следом идут Geely (17,5%) и Haval (14,7%) — совокупно эти три бренда занимают более половины рынка. В пятерку также попали Changan и Lifan. В модельном рейтинге лидируют Chery Tiggo 7 и Tiggo 4, за ними расположились Haval Jolion, а также две модели Geely — Coolray и Monjaro.

Генеральный директор Appruvo Кирилл Ларин, комментируя ситуацию, отметил, что цены на современные китайские автомобили на вторичном рынке пока остаются высокими. По его оценке, когда кроссовер китайского производства возрастом 4–5 лет будет стоить в диапазоне 1–1,2 миллиона рублей, покупательский спрос на такие машины существенно возрастет.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.