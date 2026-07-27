Подержанные китайские авто рвут российскую вторичку: какие марки самые востребованные

Продажи подержанных китайских авто выросли на 44% в России. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные компании Appruvo, что за первые шесть месяцев 2026 года на российском вторичном рынке было реализовано 165 тысяч подержанных автомобилей китайских марок, что на 44% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По прогнозам, к концу года общий объем продаж таких машин с пробегом превысит 400 тысяч единиц.

Наиболее востребованной маркой из КНР остается Chery с долей 20,2%, следом идут Geely (17,5%) и Haval (14,7%) — совокупно эти три бренда занимают более половины рынка. В пятерку также попали Changan и Lifan. В модельном рейтинге лидируют Chery Tiggo 7 и Tiggo 4, за ними расположились Haval Jolion, а также две модели Geely — Coolray и Monjaro.

Генеральный директор Appruvo Кирилл Ларин, комментируя ситуацию, отметил, что цены на современные китайские автомобили на вторичном рынке пока остаются высокими. По его оценке, когда кроссовер китайского производства возрастом 4–5 лет будет стоить в диапазоне 1–1,2 миллиона рублей, покупательский спрос на такие машины существенно возрастет.

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