544 л.с., две батареи и рамная конструкция: GAC презентует новый внедорожник

Китайский автопроизводитель GAC анонсировал официальную премьеру рамного внедорожника Yue 7. Фото: autohome.com.cn

Китайский автопроизводитель GAC анонсировал официальную премьеру рамного внедорожника Yue 7, которая запланирована на 7 августа, сообщает "Российская газета".

Габариты новинки составляют 5045 мм в длину, 2004 мм в ширину и 1933 мм в высоту, колёсная база равна 2900 мм.

Под капотом модели установлена гибридная силовая установка с возможностью внешней подзарядки, включающая 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 лошадиных сил. Совокупная отдача системы достигает 544 л.с. Автомобиль предлагается с двумя вариантами тяговых аккумуляторов — на 28,3 и 45,975 кВт·ч, которые обеспечивают запас хода исключительно на электротяге в 116 и 188 км соответственно.

Внешность Yue 7 выдержана в традиционном для рамных внедорожников стиле: угловатые пропорции, массивные бамперы, заводские подножки, крупные блоки головной оптики и широкие колесные арки.

Не исключено, что в перспективе модель может появиться на российском рынке, однако официальные представители бренда пока эту информацию не подтверждают.

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