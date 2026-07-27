У Tenet T8 появилась новая комплектация: все подробности

У российского кроссовера Tenet T8 появилась новая комплектация / Фото пресс-служба бренда

Российский автопроизводитель Tenet расширил линейку комплектаций пятиместного флагманского кроссовера T8, сообщает "Российская газета".

Вслед за версией «Актив», стартовавшей в продаже с 1 июля, теперь покупателям предлагается новое исполнение «Прайм» с расширенным перечнем оборудования. Цена на новинку начинается от 3 199 000 рублей с учетом действующих программ и трейд-ин. Приобрести автомобиль можно уже сейчас в официальных дилерских центрах марки.

Модификация «Прайм» получила дополнительные опции: панорамную крышу с люком и шторкой, контурную подсветку салона, электропривод багажной двери с функцией открывания без рук, а также освещение в салонных зеркалах.

В оснащение также входят мультимедиа с 15,6-дюймовым экраном, цифровая приборная панель диагональю 10,3 дюйма, акустические передние стекла, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, система кругового обзора 540°, шесть подушек безопасности, электрорегулировки передних кресел по шести направлениям, регулируемые по высоте подголовники для всех сидений, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Техническая составляющая представлена 1,6-литровым турбомотором в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями. Снижение массы на 144 кг положительно отразилось на экономичности: минимальный расход на трассе составляет 6,3 л на 100 км, в смешанном режиме — 7,7 л, а в городском цикле — 9,6 л.

Отдельной особенностью пятиместной модификации стал голосовой ассистент, активируемый кнопкой на руле либо фразой «Привет, Tenet». С его помощью можно управлять климатом, обогревом кресел, стеклоподъёмниками, радио, громкостью и другими функциями без отвлечения от дороги.

В автомобиле также предусмотрен полный зимний пакет, включающий подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

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