Дилеры раскрыли, сколько придется ждать и платить за новый Maybach GLS в России

Когда новый Mercedes-Maybach GLS появится в России / Фото пресс-служба производителя

После того как Mercedes-Benz официально представил рестайлинговую версию роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS, российские дилеры уже начали оценивать перспективы его появления на отечественном рынке. По информации Autonews.ru, новинка станет доступна в стране вскоре после мирового старта продаж, однако цена и сроки поставок будут зависеть от ряда факторов.

В автодилерском холдинге «Рольф» сообщили, что сейчас изучают варианты ввоза модели, но конкретные условия поставок смогут обсуждать только после появления автомобиля в распоряжении иностранных партнеров. Компания Gate Auto, занимающаяся подбором и доставкой иномарок, подтвердила намерение привезти обновленный GLS в Россию и уточнила, что реализация первых экземпляров ожидается ближе к концу 2026 года.

Сроки появления машины у российских покупателей будут варьироваться. В «Рольфе» рекомендуют ориентироваться на промежуток от полутора месяцев с момента появления авто у зарубежных дилеров. В Gate Auto называют более сжатые сроки — четыре–пять недель. При этом в компании «Панавто» предупредили, что при индивидуальном заказе процесс может затянуться до полугода и более: сначала машина выпускается, затем отправляется из США в Европу, где проходит дооснащение, и только после этого направляется в Россию.

Ценовая политика пока остается неопределенной. Участники рынка сходятся во мнении, что окончательная стоимость будет складываться из официальных цен производителя, валютных колебаний, выбранной комплектации, логистических затрат и таможенных платежей.

В «Рольфе» и Gate Auto выразили общее мнение, что новинка заметно подорожает по сравнению с текущей версией, опираясь на опыт с обновленным S-классом Maybach. Особую роль, по словам директора по продажам Gate Auto Леонида Грызунова, сыграет и рост ставок утилизационного сбора. В «Панавто» добавили, что реальные цифры появятся лишь после выхода автомобиля в немецком конфигураторе и публикации официального прайс-листа. Для сравнения: предыдущее поколение Mercedes-Maybach GLS сегодня продаётся в России примерно за 28 миллионов рублей.

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