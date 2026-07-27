Гибридный Tank 400: когда старт продаж и сколько будет стоить внедорожник

Гибридный Tank 400 можно будет приобрести в России за 6 999 000 рублей. Фото: tank.ru

В пресс-службе Tank сообщили о скором появлении на российском рынке гибридной версии рамного внедорожника Tank 400 в исполнении «Техно Премиум». Новинка оценивается в 6 999 000 рублей, а ее продажи стартуют в первой половине августа 2026 года.

Автомобиль построен на полноприводной гибридной архитектуре Hi4-T от Great Wall Motor, рассчитанной на тяжелые бездорожные условия. В состав силовой установки входят 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель (231 л.с., 380 Н·м) и электромотор (163 л.с., 400 Н·м), интегрированный в 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Суммарная мощность системы — 394 л.с., крутящий момент — 750 Н·м.

Тяговая литий-ионная батарея емкостью 37,1 кВт·ч размещена под полом багажника и защищена от механических повреждений. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током мощностью до 53 кВт и медленная — переменным током до 6,6 кВт. Также возможна подзарядка от ДВС во время движения и за счет рекуперации энергии при торможении.

Внешне «Техно Премиум» не отличается от бензиновой версии «Премиум». Для российского рынка машина оснащена выдвижными электрическими подножками, комплексом ассистентов водителя и камерами кругового обзора с функцией «прозрачный капот». В салоне — натуральная кожа наппа, премиальная аудиосистема с сабвуфером, шумоизоляция, двойные стекла, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша и задние солнцезащитные шторки. Многие органы управления выполнены в виде физических кнопок.

Внедорожное оснащение включает механические блокировки дифференциалов, интеллектуальный полный привод, понижающую передачу и несколько режимов движения. Клиренс — 224 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм. В зимний пакет входит обогрев всех кресел, руля, лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок омывателя. Дополнительно предусмотрены подогрев омывателя задней камеры, увеличенный резервуар стеклоомывающей жидкости (4,5 л) и ограничитель скорости.

На гибридную версию распространяется особая восьмилетняя программа поддержки: три года базовой гарантии и еще пять лет расширенного сервисного обслуживания (либо до достижения 150 тыс. км пробега).

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