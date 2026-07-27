Porsche планирует сократить тысячи сотрудников: в чем причина

Новые жесткие решения Порше. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководство Porsche совместно с производственным советом на общем собрании работников в Штутгарте объявило о возможном сокращении до 5 тысяч рабочих мест в ближайшие годы, сообщает Bild.

Ранее, в 2025 году, речь шла об уменьшении штата на 3,9 тысячи позиций и еще около 500 вакансий в дочерних структурах. При этом компания продлевает гарантию занятости и сохранения производственных мощностей для головного завода в Штутгарте до конца 2035 года, что исключает принудительные увольнения. Сокращение будет происходить за счет естественного оттока, программ частичного выхода на пенсию и добровольных соглашений о расторжении контрактов с компенсациями.

В то же время индексация тарифных ставок до 2035 года будет частично заморожена, а рождественские бонусы урезаны. Размер ежегодных премий теперь жестче привязан к финансовым результатам компании. Руководство в значительной мере откажется от повышения базовых окладов в 2027 и 2028 годах. Кроме того, Porsche ужесточает политику удаленной работы: сотрудники смогут работать из дома не более 8 дней в месяц вместо прежних 12. Взамен компания обязуется инвестировать 2,1 миллиарда евро в свои немецкие предприятия.

Porsche активно наращивала штат долгие годы: с 2015 года численность персонала увеличилась на 75% и достигла почти 42 тысяч человек. Однако на фоне падения продаж — с 320 тысяч автомобилей три года назад до прогнозируемых 250 тысяч по итогам 2026 года — загрузка заводов существенно снизилась, что и побудило менеджмент к мерам по оптимизации.

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