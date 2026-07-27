Что не так с новыми машинами: эксперты раскрыли лишние и вредные опции

Эксперты назвали восемь лишних опций современных автомобилей. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Эксперты издания «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин провели подробный разбор современных автомобилей и выделили восемь конструктивных и стилистических решений, которые вызывают сомнения с точки зрения повседневной эксплуатации и безопасности.

Одним из таких элементов стали люки и панорамные крыши. В условиях российского климата они, по мнению экспертов, нередко утрачивают герметичность, что ведет к появлению скрипов и посторонних запахов в салоне.

Выдвижные дверные ручки также оказались под прицелом критики: при потере питания или в результате аварии они могут заблокироваться, создав серьезную проблему для спасателей, которым нужно быстро открыть машину.

Перенос кнопки звукового сигнала с центра рулевого колеса в другое место, по мнению специалистов, увеличивает время реакции водителя в экстренной ситуации, что может быть крайне опасно.

Система автоматического запуска и остановки двигателя без возможности удобного физического отключения ускоряет износ стартера, аккумулятора и других компонентов, поскольку при частых пусках они работают в условиях недостаточного давления масла.

Бесключевой доступ, как отмечают эксперты, существенно облегчает задачу угонщикам, использующим ретрансляторы сигнала.

Рулевое колесо с приплюснутой нижней частью, которое часто позиционируется как спортивное, оказалось неудобным при необходимости быстрого перехвата руля, что в критический момент может привести к потере управления.

Отсутствие полноценного запасного или даже компактного «докатки» эксперты считают серьезным недостатком для российских дорог, поскольку ремонтные составы не всегда способны справиться с серьёзным повреждением шины.

Завершает перечень электромеханический стояночный тормоз. При разряде аккумулятора он блокирует возможность буксировки или погрузки автомобиля на эвакуатор, а экстренное торможение с его помощью затруднено из-за необходимости искать кнопку на приборной панели.

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