Российский внедорожный бренд штурмует Африку: УАЗы уже в Египте

УАЗ начал тестировать в Египте обновленный УАЗ «Профи» со светодиодными фарами. Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom.

Ульяновский автозавод (УАЗ) прорабатывает вариант организации систематических отгрузок своей продукции в Египет. Как сообщает Autonews со ссылкой на официальных представителей предприятия, несколько машин уже доставлены в арабскую республику — их задача пройти практические тесты в местных дорожных и климатических условиях.

В компании подтвердили, что намерены усилить свое присутствие в этом регионе и ведут подготовительную работу для перехода к серийным поставкам. Сейчас, по словам заводских представителей, на территории Египта реализуется программа опытной эксплуатации легких коммерческих автомобилей, причем испытываются не текущие серийные модели, а новейшая версия УАЗ «Профи», оснащенная светодиодными фарами. Эта модификация пока не появлялась в российской рознице — ее продажи стартуют только в осенний период.

Представитель предприятия также уточнил, что образцы, направленные в Египет, прошли специальную подготовку для работы в условиях жаркого и тропического климата. Согласно первым полученным отзывам, системы охлаждения двигателя и кондиционирования салона показали стабильную работу без сбоев. Вскоре к тестовой программе планируют подключить и модель УАЗ «Пикап».

Одновременно с обновленным «Профи» предстоящей осенью публике представят и модернизированные версии внедорожников «Патриот» и «Пикап». Они также получат диодную головную оптику, обновленную внутреннюю отделку с новым рулевым колесом российского производства, а под капотом появится 2,0-литровый дизельный мотор мощностью 136 лошадиных сил в паре с новой шестиступенчатой механической трансмиссией.

В начале текущего года на УАЗе анонсировали крупное наращивание экспортных поставок в государства Латинской Америки, Азии, африканского континента и Ближнего Востока. По данным за весь 2025 год, за границу было отправлено 1159 автомобилей этой марки.

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