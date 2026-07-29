FAW готовит сюрприз для россиян: Bestune может пополниться новинками

Известный бренд намерен локализовать в России новые кроссоверы. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Похоже, что китайский автоконцерн FAW продолжает поиски оптимальной стратегии для продвижения бренда Bestune на российском рынке.

В пресс-службе компании сообщили "За рулем", что в настоящее время прорабатывается вопрос о расширении модельного ряда, и данное решение может быть реализовано до конца 2026 года. Впрочем, в представительстве воздержались от раскрытия конкретных наименований и точных сроков, подтвердив лишь сам факт обсуждения подобных перспектив.

Среди вероятных претендентов на выход на отечественный рынок упоминается электрическая линейка Joyee. Косвенным подтверждением серьезности намерений служит тот факт, что FAW уже подал в России заявку на регистрацию соответствующего товарного знака. Это позволяет предположить, что переговоры зашли далеко за рамки предварительного изучения спроса.

Что касается производственных планов, то в компании не отказались от идеи локальной сборки автомобилей в России, однако конкретные временные рамки пока не определены. Впервые эта тема была поднята еще в 2025 году, а в начале 2026-го даже назывались потенциальные кандидаты на конвейер — кроссоверы Т90 и Т77, а также лифтбек B70.

Тем не менее, в реальности планы претерпели изменения. Сначала из гаммы незаметно исчезла модель T55, а затем, судя по всему, было принято решение отказаться и от T77. В итоге текущий портфель бренда в России стал весьма лаконичным: он представлен только кроссовером T90 и лифтбеком B70. Стоит отметить, что FAW является крупным холдингом, владеющим несколькими автомобильными марками, среди которых на российском рынке также присутствует премиальный бренд Hongqi, а также коммерческий транспорт под оригинальным шильдиком концерна.

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