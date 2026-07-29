Китайские машины заполонили российские СТО: какие марки чаще всего нуждаются в техническом обслуживании

Китайские автомобили стали посещать автосервисы на 51% чаще. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Международная сеть автосервисов Fit Service в своем исследовании зафиксировала значительный рост обращений владельцев автомобилей китайских марок, сообщают "Известия".

За первые шесть месяцев 2026 года количество заездов на станции технического обслуживания увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 38,2 тысячи против 25,3 тысячи. При этом средняя стоимость одного визита выросла на 5% и составила 9787 рублей. Впервые китайские автомобили вошли в пятерку стран-производителей по числу обращений в автосервисы.

Лидером по этому показателю остается Япония с долей 34,6%. Далее следуют Южная Корея (16,97%), Германия (12,31%), Россия (9,06%) и Китай (8,07%), который обогнал США (7,55%). Анализ возрастной структуры показал, что основную массу посетителей сервисов составляют относительно новые машины: 57% визитов приходится на автомобили в возрасте до трех лет. На втором месте — 4–5-летние авто (18%), на третьем — 6–9-летние (11,2%). При этом доля машин старше 10 лет сократилась с 18% в прошлом году до 10% в текущем. Среди конкретных брендов наибольшее число обращений зафиксировано у Chery (23,1% от всех визитов китайских авто), Haval (18,5%), Geely (16,8%), Changan (7%) и Lifan (5,1%). В десятку также вошли Exeed, Great Wall, Omoda, JAC и Jetour. Самыми частыми гостями СТО среди моделей оказались Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7, а также Geely Coolray, Atlas и Monjaro.

Директор по сопровождению партнеров Fit Service Дмитрий Самойлов прокомментировал ситуацию, отметив, что китайские автомобили перестали быть нишевой категорией и уверенно вошли в основной клиентский поток. Увеличение доли с 6% до 8% по числу визитов, по его мнению, свидетельствует о том, что парк таких машин в России становится массовым, а их владельцы активно пользуются услугами независимых СТО не только для ремонта, но и для планового техобслуживания. Небольшой рост среднего чека, как пояснил специалист, связан с тем, что владельцы китайских авто чаще приезжают на профилактическую диагностику, а не на дорогостоящий ремонт. Он также рекомендовал автосервисам заранее готовиться к дальнейшему увеличению доли китайского сегмента: инвестировать в обучение мастеров, расширять складские запасы расходных материалов и детально прорабатывать техническую документацию по этим маркам на том же уровне, что и по японским, корейским или европейским брендам.

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