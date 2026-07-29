Китайский десант на российских конвейерах: продажи произведенных в РФ авто растут

Китайских автомобилей российской сборки стало больше. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Специалисты «Газпромбанк Автолизинга» провели исследование, согласно которому за первые шесть месяцев 2026 года в России было реализовано 130,9 тысячи автомобилей китайских марок, собранных на отечественных предприятиях, сообщают "Известия".

Этот показатель на 40 тысяч единиц (или на 42%) превышает объем продаж за аналогичный период прошлого года. Доля локализованных «китайцев» в общем объеме реализации всех китайских брендов в стране достигла 54% против 32% годом ранее. Кроме того, на машины из КНР, выпущенные в России, теперь приходится 35% от всех проданных автомобилей отечественного производства.

Аналитики отмечают, что при составлении отчета они опирались на идентификационные номера (VIN) и учитывали исключительно оригинальные китайские марки, не включая в статистику бренды, созданные специально для РФ (например, Jeland, Tenet, Esteo), а также итальяно-китайскую SWM.

Безусловным лидером среди локализованных брендов остается Haval, реализовавший за полугодие 78,9 тысячи машин, собранных в России, что на 76% больше прошлогоднего результата. Доля автомобилей с российским VIN в общем объеме продаж марки выросла с 70% в первой половине 2025 года до 94% в текущем. Помимо этого, концерн GWM весной запустил в Калининграде сборку внедорожников Tank 300, и за шесть месяцев было продано 92 таких экземпляра.

Позиции Chery на рынке локальной сборки существенно ослабли. Если в первом полугодии прошлого года она занимала второе место с 27,5 тысячи машин, то теперь компания переориентировала бизнес на российский бренд Tenet, и продажи автомобилей под исходной китайской маркой сократились на 87% — до 3,5 тысячи единиц. В то же время два суббренда Chery — Jaecoo и Jetour — вошли в тройку лидеров. Jaecoo реализовала 12,3 тысячи локализованных автомобилей, показав почти 13-кратный рост, причем 92% из них были собраны на заводе АГР под Санкт-Петербургом (годом ранее этот показатель составлял лишь 10%). Jetour продал 11,2 тысячи машин (+128%), при этом 71% авто получили «калининградскую прописку» (рост на 40%).

Другие марки, принадлежащие Chery, также активно развивали локальную сборку. Omoda реализовала 6,4 тысячи кроссоверов C5 и C7, собранных в Калининграде или под Калугой, что составило почти три четверти (74%) всех продаж бренда. Exeed в первом полугодии продала 5,4 тысячи кроссоверов, собранных в подмосковном Есипове, — это 69% от общего объема. Кроссоверы Soueast (941 штука, 95%) продолжали выпускаться в Калининграде.

Бренд Voyah с января по май 2026 года реализовал 7,5 тысячи новых автомобилей, причем 97% из них имели российский VIN. Замыкают десятку китайских марок, развивающих локальное производство, два представителя «Автотора»: Changan с 3 тысячами машин (14% от общих продаж) и BAIC с 879 автомобилями (100% локализация).

В модельном рейтинге первую строчку занимает Haval Jolion. Далее следуют еще три модели Haval с российским VIN — M6, F7 и H3. На пятом месте — Jetour Dashing. В десятку бестселлеров также вошли Jaecoo J7, Voyah Free, Haval Dargo, Jaecoo J6 и Omoda C5.

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