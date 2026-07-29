Немецкий автогигант в кризисе: BMW сократит тысячи рабочих мест

BMW планирует сократить 8000 рабочих мест по всему миру. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

Немецкий автопроизводитель BMW AG намерен предложить добровольные выходные пособия значительному числу своих сотрудников в Германии в рамках стратегии по оптимизации деятельности и усилению позиций в борьбе с китайскими конкурентами, сообщает Bloomberg.

Согласно информации от осведомленных источников, под сокращения в Германии может попасть большая часть из примерно 8 тысяч рабочих мест, которые компания планирует ликвидировать по всему миру, что составляет около 5% от общего штата. Это решение стало очередным этапом реструктуризации в испытывающей трудности автомобильной отрасли страны.

Как сообщили источники на условиях анонимности, программа добровольного увольнения будет адресована сотрудникам исследовательских, опытно-конструкторских, плановых и других административных подразделений, при этом она не затронет работников заводских цехов. Кроме того, в ближайшие месяцы BMW намерена оптимизировать управленческий состав.

BMW, как и ее немецкие конкуренты, вынуждена сокращать издержки на фоне целого ряда проблем: снижения продаж в Китае, введения американских пошлин и высоких производственных расходов в Европе. Volkswagen AG, в портфель которого входят Audi и Porsche, также планирует уволить десятки тысяч человек и уменьшить производственные мощности, чтобы противостоять стремительному росту китайских производителей во главе с BYD Co.

Генеральный директор BMW Милан Неделькович и представители производственного совета намерены объявить о запуске программы добровольных сокращений на общекорпоративном собрании в Германии уже в среду. По информации источников, реализация программы начнется в октябре и будет продолжаться до 2027 года. Представитель автоконцерна подтвердил факт достижения соглашения с производственным советом по вопросу реструктуризации в Германии, но от дальнейших комментариев отказался.

Реакция рынка на эти планы была положительной: акции BMW выросли на 1,9% на Франкфуртской бирже, однако с начала года их стоимость все еще снизилась более чем на треть. Глава компании Неделькович, вступивший в должность в мае, активизировал усилия по сокращению затрат после серьезного предупреждения о падении прибыли в прошлом месяце. Ожидается, что программа добровольных увольнений позволит улучшить финансовые показатели уже в 2028 году.

Основной причиной кризиса стало резкое падение спроса в Китае — крупнейшем рынке сбыта BMW. Растущая конкуренция со стороны местных производителей, особенно в сегменте электромобилей, вкупе с проблемами в секторе недвижимости оказывают серьезное давление на всех автопроизводителей в регионе, в то время как китайские конкуренты активно расширяют свое присутствие в Европе. Дополнительным бременем для BMW стали последствия конфликта на Ближнем Востоке и американские пошлины. В прошлом месяце компания заявила об ужесточении существующих планов по сокращению расходов, а также приняла решение отказаться от участия в Парижском автосалоне этого года.

Сокращение рабочих мест в немецком автопроме — дорогостоящий процесс из-за строгих гарантий занятости, поэтому компаниям приходится предлагать сотрудникам щедрые компенсационные пакеты. На конец прошлого года численность персонала BMW в Германии составляла 87 436 человек — более половины от общего штата компании в мире. Согласно годовому отчету за 2025 год, это число уже сократилось на 2,3% по сравнению с предыдущим годом.

Представитель профсоюза IG Metall в Баварии и член наблюдательного совета BMW Хорст Отт заявил, что компания через добровольную программу реагирует на обвал рынка в Китае и одновременно стремится укрепить конкурентоспособность своих немецких предприятий. Он подчеркнул, что все коллективные договоры автопроизводителя остаются в силе.

Соглашение с профсоюзными группами у BMW было достигнуто относительно спокойно, что контрастирует с ситуацией в Volkswagen, где генеральному директору Оливеру Блюме предстоят многомесячные сложные переговоры с профсоюзами по вопросам реструктуризации.

Ранее Неделькович возглавлял производственное подразделение BMW. За последние годы компания инвестировала миллиарды евро в новую платформу Neue Klasse и рассчитывает, что новые модели помогут ей более эффективно конкурировать с Tesla и китайскими автопроизводителями. Детальные финансовые результаты за второй квартал будут опубликованы в четверг.

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