Антирекорд Ford: каждый второй отзыв в США - за машинами концерна

Форд - лидер по отзывным кампаниям в США. just dance / Shutterstock.com / Fotodom.

Американский автопроизводитель Ford оказался на первом месте антирейтинга по числу отзывных кампаний в США — на его долю пришлось практически каждое второе транспортное средство, отозванное в стране, сообщает Carcoops.

По состоянию на 28 июля 2026 года компания инициировала 61 сервисное мероприятие, затронувшее почти 13,5 миллиона автомобилей. Для сравнения, весь остальной американский автопром в совокупности провел 226 отзывов, под действие которых попало 26 740 225 машин.

Последняя по времени сервисная кампания связана с потенциально опасной неисправностью задних сидений. Как поясняется в официальных документах, существует вероятность того, что пассажиры могут оказаться заблокированными в салоне из-за самопроизвольного отклонения спинки водительского кресла назад, что существенно ограничивает свободное пространство. Угроза была признана достаточной для проведения очередного отзыва.

Под новую акцию подпадают 79 579 транспортных средств, среди которых 64 409 внедорожников Ford Explorer 2026–2027 модельных годов и 15 170 Lincoln Aviator тех же лет выпуска.

В компании уточнили, что дефект не приводит к внезапному смещению кресла в процессе движения. Однако спинка может отклоняться назад даже при отсутствии пассажиров в автомобиле — это происходит в момент активации функции запоминания положения сиденья, которая срабатывает при дистанционном открытии дверей, удаленном запуске двигателя или приближении владельца к машине.

Причиной неполадки является некорректная интерпретация электроприводом данных о положении кресла, связанного с памятью настроек. В случае если спинка продолжает двигаться назад, она способна задеть пассажира на втором ряду. При этом система обнаружения препятствий и функция обратного хода работают неправильно, что повышает риск защемления или получения травмы.

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