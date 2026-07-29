Калининградский дебют: когда Rox 01 и Adamas с российским VIN будут доступны

В РФ с 1 августа начнется прием заказов на внедорожник Rox 01 сборки «Автотора» / Фото пресс-служба бренда

Официальный импортер Rox Motor — компания Sinomach Auto — объявила о старте приема заказов на внедорожники Rox 01 российской сборки с 1 августа, сообщают "Автоновости дня".

Производство этих автомобилей организовано на калининградском заводе «Автотор» на базе сваренных и окрашенных кузовов, поставляемых из Китая. Первые машины с российскими идентификационными номерами появятся в дилерских центрах уже в сентябре. А в октябре на том же предприятии планируется запуск производства люксовой версии второй модели бренда — внедорожника Adamas, предварительные заказы на который в китайской сборке открылись в начале марта.

Оценить новинки вживую все желающие смогут на фестивале «ПроДвижение», который проходит на ВДНХ с 30 июля по 2 августа. В рамках мероприятия Sinomach Auto официально представит внедорожники премиального и люксового сегментов, а также объявит о старте их калининградского производства.

Обе модели построены на передовой платформе REEV (Range Extended Electric Vehicle), которая сочетает высокую энергоэффективность, динамику и большой запас хода. Автомобили оснащены последовательной гибридной установкой: 1,5-литровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания выполняет функцию генератора, а колеса приводятся в движение электромоторами. Совокупная мощность системы достигает 476 лошадиных сил, а крутящий момент — 740 Нм.

Тяговая батарея емкостью 56,01 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 235 километров в соответствии с циклом WLTP. Благодаря встроенной зарядной станции и 70-литровому бензобаку суммарный запас хода увеличивается до 1115 километров.

Экстерьер Rox 01 и Adamas выполнен в квадратном стиле с «чистыми» линиями, разработанными итальянской студией Pininfarina, известной своими работами над моделями Ferrari, Maserati, Rolls-Royce и другими мировыми шедеврами автомобильного дизайна.

Rox Adamas предлагается на российском рынке в трех вариантах: шестиместной «Бизнес-версии» (Business Edition), семиместной «Семейной версии» (Family Edition) и семиместной «Большой семьи» (Big Family Edition). Цены на них варьируются от 10 100 000 до 10 400 000 рублей.

Флагманская модель Rox 01 доступна в двух исполнениях: семиместном за 8 350 000 рублей и шестиместном за 8 510 000 рублей. При покупке любого из них предусмотрена прямая выгода 450 тысяч рублей, благодаря чему цена снижается до диапазона 7 900 000–8 060 000 рублей.

С 3 августа на официальном сайте Rox в разделе «Автомобили в наличии» можно будет оформить заказ на машины российской сборки. Тогда же будут объявлены их комплектации и цены с учетом государственных программ поддержки.

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