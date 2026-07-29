Электротяга набирает обороты: вторичный рынок электрокаров РФ вырос почти на 40%

Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 39,6% за полгода. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» обнародовало данные о состоянии вторичного рынка электромобилей в России по итогам первых шести месяцев 2026 года. Согласно статистике, за этот период отечественные автовладельцы приобрели 7 729 подержанных машин на электротяге, что на 39,6% превышает показатель аналогичного отрезка прошлого года.

Почти половина объема (48,6%) приходится на три бренда. Первую строчку занимает японская марка Nissan — реализовано 1 715 автомобилей. Следом идет китайский Zeekr с результатом 1 240 единиц. Замыкает тройку лидеров немецкий Volkswagen (802 штуки). В пятерку также вошли американская Tesla (702) и еще один немецкий производитель — Audi (623).

В модельном зачете уверенное лидерство удерживает Nissan Leaf — за полгода его продажи на вторичном рынке достигли 1 567 экземпляров. Второе место у Zeekr 001 (877 машин). На третьей и четвертой позициях расположились Volkswagen Lavida (528) и Audi Q2 (496). Замыкает пятерку «Москвич 3е» с показателем 416 проданных автомобилей.

Только в июне 2026 года рынок б/у электромобилей продемонстрировал еще более внушительный рост — на 64% по сравнению с маем, достигнув объёма в 1 743 единицы.

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