Самый крупный в истории марки: Audi представила новый флагман

Audi Q9 стал самым крупным кроссовером в истории марки / Фото пресс-служба бренда

Компания Audi официально представила свой новый флагманский кроссовер Q9, который стал самым крупным внедорожником в истории бренда.

Как сообщила пресс-служба марки, модель превосходит недавно дебютировавший Q7 как по габаритам, так и по уровню технологического оснащения. Стартовая цена в США составит от 87,7 тысячи долларов, в Германии — от 108,4 тысячи евро. Первые поставки клиентам запланированы на конец текущего года.

Основными соперниками для новинки станут BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Длина Audi Q9 достигает 5310 мм, а колесная база — 3140 мм. Это на 250 мм длиннее и на 145 мм больше по расстоянию между осями, чем у Q7. Кроссовер будет доступен в базовой версии Advanced и в спортивном исполнении S Line с более агрессивными элементами отделки.

Одной из ключевых особенностей модели стали изогнутые OLED-задние фонари, выполненные из сверхтонкого стекла и плавно переходящие на боковые панели. Как утверждает производитель, такая технология применена в мире впервые и призвана улучшить видимость и повысить безопасность. Указатели поворота синхронно проецируют сигналы на дорожное покрытие. Двери оснащены электроприводом и открываются на угол до 90 градусов, а встроенные датчики предотвращают их столкновение с другими автомобилями, стенами и пешеходами.

В стандартной комплектации Audi Q9 предлагается как семиместный, при доплате на втором ряду устанавливаются раздельные кресла с электрорегулировками и опциональными функциями массажа и вентиляции. Панорамная крыша, ставшая самой большой в истории марки, имеет площадь 1,5 квадратных метра, а опционально оснащается регулировкой прозрачности отдельных секций и светодиодной подсветкой с 84 источниками и 30 цветами на выбор.

За дополнительную плату доступна аудиосистема Bang & Olufsen мощностью 1360 Вт с 22 динамиками и виброактуаторами в сиденьях, которые вибрируют в такт музыке. В случае потери сознания водителем кроссовер способен самостоятельно съехать на обочину и вызвать экстренные службы. В базовую комплектацию входят три дисплея на передней панели: два по 12,3 дюйма (водительский и пассажирский) и центральный 14,5-дюймовый.

Для европейского рынка Audi Q9 будет оснащаться трехлитровым дизельным двигателем V6 мощностью 299 л.с. с технологией мягкого гибрида, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Позже в ряде стран появится более доступная версия мощностью 245 л.с. Для США предусмотрен 2,9-литровый V6 на 435 л.с., разгоняющийся до 100 км/ч за 4,9 секунды. Топ-версия SQ9 получит 4,0-литровый V8 мощностью 599 л.с., который позволяет ускоряться до «сотни» за 3,8 секунды. Задние колеса могут поворачиваться на угол до 5 градусов, что улучшает маневренность, а в базе предусмотрена адаптивная пневматическая подвеска.

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