Эксперты развеяли миф о китайских запчастях для авто: детали

Почему россиянам не стоит бояться автозапчастей из Китая / Фото сайт дипал

В среде автомобилистов распространено убеждение, что приобрести оригинальные комплектующие для иностранных машин в нашей стране практически невозможно. Специалисты авторынка в беседе с порталом «АвтоВзгляд» рассказали, как на самом деле обстоит ситуация.

Руководитель крупного сервисного центра Габриел Галоян считает, что слухи о полном заполнении рынка исключительно китайскими компонентами сильно преувеличены. Он не отрицает, что доставка оригинальных узлов для европейских и американских моделей стала более сложной, а сроки ожидания выросли, однако, по его словам, это вовсе не означает исчезновения достойных альтернатив.

Эксперт пояснил, что ведущие производители автозапчастей давно и на законных основаниях выпускают детали на китайских предприятиях, строго соблюдая международные стандарты. Он призвал не опасаться маркировки «Сделано в Китае», если бренд хорошо зарекомендовал себя на рынке. Гораздо важнее, по его мнению, критически оценивать конкретное предложение: если новый ШРУС, опора или рулевая тяга продаются вдвое дешевле рыночной стоимости без сопутствующих документов, это должно насторожить. Галоян рекомендовал выбирать продукцию компаний, которые сохраняют жесткий контроль качества вне зависимости от страны производства, а при покупке обращать внимание на состояние упаковки, четкость отливки, аккуратность маркировки и наличие защитных кодов.

Автоэксперт Александр Маршалков, в свою очередь, заявил, что с базовыми деталями для самых массовых и популярных моделей сегодня никаких особых проблем нет, как и ажиотажа. Расходники для планового обслуживания остаются в свободном доступе, а по ходовым моделям нет дефицита и в более сложных категориях — детали подвески и кузовные элементы представлены как оригиналами, так и качественными заменителями.

Трудности, по словам эксперта, возникают лишь там, где речь идет о редких, специфических китайских моделях, завозимых поштучно, у которых в России нет официальных дилеров, представительств и централизованных складов. В качестве примера он привел бренд Aito: модели M5 и M7 поставляются официально, проходят русификацию и обслуживаются организованно, тогда как флагманские M8 и M9 ввозятся через параллельный импорт. Их владельцы сталкиваются с отсутствием развитой сервисной сети и складов запчастей в стране.

Маршалков также отметил, что большинство собственников популярных китайских машин предпочитают бюджетные оригинальные детали. Владельцы неофициально ввезенных моделей — Zeekr, Xiaomi, Denza или топовых версий Aito — объединяются в профильные клубы, форумы и чаты, где постепенно формируется полноценная сервисная экосистема: появляются проверенные поставщики, мастера по электрике, русификации и ремонту. Эксперт, который сам состоит в одном из таких сообществ, подтвердил, что внутри этих групп дефицита запчастей не ощущается, однако признал, что за пределами крупных городов содержать редкий эксклюзивный автомобиль из Китая действительно проблематично.

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