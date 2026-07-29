Россиянам назвали сроки возвращения японского автопрома

Autonews: японские автомарки могут вернуться в Россию в 2028 году. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Опрошенные изданием Autonews эксперты пришли к выводу, что восстановление прямых поставок японских автомобилей на российский рынок стоит ожидать не раньше 2028 года. По их мнению, для реализации потребуется преодоление значительных барьеров как политического, так и экономического характера.

В начале 2022 года безусловным лидером среди японских марок в РФ была Toyota, реализовавшая за месяц 6 126 машин. На втором месте располагался Nissan с 4 254 проданными автомобилями, а тройку замыкал Mitsubishi.

В настоящее время некоторые популярные модели японских производителей по-прежнему доступны отечественным покупателям — они поставляются через каналы параллельного импорта.

В числе наиболее заметных позиций — Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Suzuki Jimny и Mazda CX 5. Уровень доверия россиян к японским брендам остается высоким, несмотря на отсутствие официальных дилерских поставок.

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