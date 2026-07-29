Бюджетное пополнение: кроссовер Changan Nevo Q05 появился в России

В России начались продажи нового электрического кроссовера Changan Nevo Q05. Фото: scotomania/Shutterstock/Fotodom

В России начались продажи нового электрического кроссовера Changan Nevo Q05, который на внутреннем рынке Китая известен под суббрендом Nevo, сообщает Quoto. Один из столичных дилерских центров уже открыл прием заказов на модель, доступную в двух вариантах оснащения: 405 Air и Ultra+.

Габариты новинки составляют 4435 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1595 мм в высоту. Объем багажного отделения может варьироваться от 540 до 1380 литров в зависимости от сложенности задних сидений. Привод у кроссовера передний — электромотор мощностью 163 лошадиные силы питается от тяговой батареи емкостью 51,9 кВт·ч. Заявленный запас хода на одной зарядке достигает 506 километров по измерительному циклу CLTS.

В максимальной комплектации автомобиль оснащается цифровой приборной панелью, мультимедийной системой, круговым обзором, адаптивным круиз-контролем с функцией удержания в полосе, бесключевым доступом, панорамной крышей, аудиосистемой с восемью динамиками, а также передними сиденьями с подогревом, вентиляцией и массажем. Ценовой диапазон на Changan Nevo Q05 составляет от 1 860 000 до 2 459 000 рублей. Ориентировочные сроки поставки заказанных машин — от 40 до 50 дней.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.