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Авто29 июля 2026 15:24

Полный привод бьет рекорды: доля на рынке РФ достигла исторического значения

«Автостат»: полноприводные авто заняли рекордную долю рынка новых машин в РФ
Илья МАСЮК
В России зафиксировали рекордный спрос на полноприводные автомобили / Фото пресс-служба BAW

В России зафиксировали рекордный спрос на полноприводные автомобили / Фото пресс-служба BAW

По итогам первого полугодия 2026 года в России было продано 260,4 тысячи новых легковых автомобилей с полным приводом, сообщает «Автостат». Этот показатель составил 42,8% от общего объема рынка и стал самым высоким за всю историю статистических наблюдений.

Как отмечается в отчете, реализация полноприводных машин выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как прирост продаж автомобилей с передним приводом оказался скромнее — всего 3%. В результате доля переднеприводных легковушек впервые за многие годы опустилась ниже отметки 60%, остановившись на уровне 57%.

В агентстве также добавили, что автомобили с задним приводом присутствуют на рынке, однако их доля остается крайне незначительной — всего 0,2% от общего объёма продаж.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.