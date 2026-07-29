Полный привод бьет рекорды: доля на рынке РФ достигла исторического значения

В России зафиксировали рекордный спрос на полноприводные автомобили / Фото пресс-служба BAW

По итогам первого полугодия 2026 года в России было продано 260,4 тысячи новых легковых автомобилей с полным приводом, сообщает «Автостат». Этот показатель составил 42,8% от общего объема рынка и стал самым высоким за всю историю статистических наблюдений.

Как отмечается в отчете, реализация полноприводных машин выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как прирост продаж автомобилей с передним приводом оказался скромнее — всего 3%. В результате доля переднеприводных легковушек впервые за многие годы опустилась ниже отметки 60%, остановившись на уровне 57%.

В агентстве также добавили, что автомобили с задним приводом присутствуют на рынке, однако их доля остается крайне незначительной — всего 0,2% от общего объёма продаж.

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