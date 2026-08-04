Китайские водители украшают свои машины подвижными хвостами из меха: зачем они это делают и чем опасен такой апгрейд

Китайские машины начали украшать подвижными хвостами из меха. Фото: ozon.ru

В Китае набирает популярность новый вид автодекора — подвижные хвосты, выполненные из синтетического меха. Эти аксессуары монтируются на задней части кузова, а их функционирование регулируется дистанционным пультом, чувствительными сенсорами либо речевыми командами.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалиста по китайскому рынку Андрея Когана, истоки этого увлечения прослеживаются с 2024 года. Изначально владельцы транспортных средств в КНР украшали свои машины статичными элементами — ушами, лапами и мордами животных, стараясь придать облику авто сходство с котом, псом, пандой или капибарой.

К весне текущего года местные производители модернизировали концепцию, выпустив динамические модификации хвостов. Основа изделия — искусственный мех, а узел крепления располагается в кормовой части автомобиля. Бюджетные версии активируются вручную с пульта или откликаются на колебания кузова: хвост приходит в движение во время ускорения и замирает при остановке.

Более технологичные образцы снабжаются встроенными датчиками перемещения и системой распознавания голоса. Помимо этого, водитель способен регулировать амплитуду и частоту колебаний хвоста. Производители представляют аксессуары в широком ассортименте — различные габариты, цветовые решения, варианты конструкций и ценовые сегменты.

Активному распространению данной моды способствуют видео, публикуемые на китайских онлайн-площадках Douyin и Weibo. Ролики с так называемыми «фурри-мобилями» собирают миллионные просмотры. Наибольшая концентрация таких авто наблюдается в мегаполисах восточной части страны, где высока доля молодых автомобилистов.

Примечательно, что механические хвосты монтируют не только на бюджетные серийные модели. Подобный оригинальный декор встречается и на престижных иномарках — BMW, Mercedes-Benz и других люксовых брендов. Удовлетворив спрос внутри страны, китайские предприятия начали поставлять эти товары на международные маркетплейсы, реализуя их за рубежом.

Эксперт Коган отметил, что данная ситуация наглядно иллюстрирует оперативность китайской индустрии в реагировании на запросы из соцсетей. За короткий срок фирмы выпускают множество вариаций востребованной новинки, видоизменяя оформление, параметры, способ фиксации и функциональную начинку.

В то же время появление меховых хвостов спровоцировало дискуссии среди местных юристов и экспертов по дорожной безопасности. По мнению аналитика, такие элементы могут трактоваться как вмешательство в заводскую конструкцию авто. Кроме того, при ненадежной фиксации аксессуар способен отсоединиться на высокой скорости и стать помехой для соседних машин.

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