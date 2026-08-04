Dongfeng Huge испытали в РФ: раскрыты преимущества и недостатки кроссовера

Dongfeng Huge прошел дорожные испытания в России / Фото пресс-служба производителя

Специалисты издания «За рулем» провели дорожные испытания паркетника Dongfeng Huge, минимальная стоимость которого составляет 2,7 миллиона рублей.

Годом ранее сотрудники журнала уже знакомились с другой моделью этого бренда — кроссовером Dongfeng Mage. Однако новый Huge, по их словам, представляет собой совершенно иную историю.

Внешний вид автомобиля отличается большей строгостью и приверженностью классическим канонам, что явно рассчитано на возрастную категорию водителей старше среднего. Традиционная облицовка радиатора и привычные дверные ручки с анатомическим хватом, а не выдвижные механизмы, вызвали одобрение у тестировщиков.

На ходу Huge ведет себя солидно и основательно. По сравнению с предшественником он предлагает повышенный комфорт и более мягкую работу подвески на неровных покрытиях, а уровень шумоизоляции в салоне оказался выше, чем у многих соперников в классе.

Хотя под капотом установлен полуторалитровый турбодвигатель мощностью 197 лошадиных сил, автомобиль не демонстрирует резвого старта с места. Семидиапазонный «мокрый» робот от Getrag обеспечивает плавное переключение передач без рывков.

Умеренная тяга соседствует с небольшим аппетитом. Журналисты зафиксировали, что на отрезке в 70 километров по пути на дачу, с учетом длительного стояния в заторе и 40 минут езды за городом, средний расход топлива остановился на отметке 8,7 литра на сотню.

Внутреннее пространство Huge, по мнению рецензентов, являет собой гармоничный микс традиционных решений и современных технологий. К очевидным достоинствам отнесли абсолютно плоский пол сзади и наличие оттоманки на переднем пассажирском кресле справа — опции, редко встречающейся у прямых конкурентов. В то же время серьезным недостатком названо отсутствие простого способа подключения смартфона через интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Консервативный характер машины подчеркивают удобные физические регуляторы климатической установки и привычный джойстик коробки передач.

Вторым существенным минусом, отмеченным экспертами, стало отсутствие в линейке модификаций с полным приводом.

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