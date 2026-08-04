Бюджетный сюрприз: Belgee возвращает X50 на российский рынок

Дистрибьютор Belgee анонсировал возвращение бюджетного кроссовера X50 в Россию / Фото пресс-служба бренда

Представители белорусского автомобильного бренда Belgee официально подтвердили изданию «Российская газета» свои намерения относительно вывода на отечественный автомобильный рынок недорогого кроссовера.

В пресс-службе марки разъяснили, что официальный дистрибьютор сейчас вплотную занимается проработкой вопроса о старте локального производства и последующих продаж облегченной и более доступной по цене версии популярного паркетника X50, причем запуск планируется осуществить уже в текущем году. В результате этого шага модельный портфель Belgee в России расширится до четырех позиций: к уже имеющимся седану S50, паркетнику X70 и компактному X50+ добавится упомянутый X50.

Реализация модели X50 на российских площадках была прекращена в июне прошлого года. Тогда же в компании информировали, что основные надежды возлагаются на модификацию X50+.

Динамика продаж свидетельствует о росте интереса: за первые шесть месяцев нынешнего года количество реализованных в России автомобилей данной марки увеличилось на 61,6 процента в сравнении с аналогичным отрезком времени годом ранее. Всего за январь–июнь дилеры бренда продали более 28,8 тысячи экземпляров Belgee.

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