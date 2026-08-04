В сервисе «Lada Легко» с сентября появится Largus: все подробности

Лада Ларгус скоро появится в подписке. fortton / Shutterstock.com / Fotodom.

С наступлением осени, в сентябре текущего года, в перечень транспортных средств, доступных по подписке в сервисе «Lada Легко», будет включена модель Largus, сообщают «Известия».

Параллельно с пополнением автопарка проект расширяет свои географические рамки — оформить долгосрочную аренду и получить машину теперь можно не только в столице, но и в Санкт-Петербурге.

Кроме того, значительно расширена целевая группа пользователей: к частным клиентам добавились организации и представители малого предпринимательства. Для данной категории, как пояснили в корпорации, разработана особая форма соглашения, адаптированная под нюансы взаимодействия с юридическими лицами. Стоимость месячной аренды Largus на данный момент не разглашается.

Заместитель президента по коммерции и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин сообщил, что в обозримом будущем ассортимент доступных для подписки машин будет постепенно увеличиваться, а также расширятся регионы присутствия и перечень включенных опций. В ежемесячный платеж, по его словам, уже заложены затраты на страховку, техническое обслуживание и текущие эксплуатационные нужды.

Запуск программы подписки на автомобили Lada состоялся в апреле. На начальном этапе клиентам предлагаются исключительно седаны Vesta с полуторалитровым мотором и автоматической коробкой в оснащении «практик». Размер фиксированного ежемесячного взноса за такую машину составляет приблизительно 44 тысячи рублей, а годовой лимит пробега ограничен 30 тысячами километров.

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