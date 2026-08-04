Продажи автомобилей Mazda в России растут, а в мире падают: что происходит с японским брендом

Мировой рынок Mazda идет вниз, а российский показывает резкий рост / Фото пресс-служба бренда

По итогам первой половины 2026 года глобальный сбыт автомобилей Mazda сократился почти на 5 процентов, тогда как российский рынок продемонстрировал прямо противоположную тенденцию. Соответствующую статистику обнародовал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Согласно его данным, за шесть месяцев с января по июнь во всем мире реализовано 606 850 единиц японского бренда против 636 968 машин за тот же отрезок времени годом ранее.

На домашнем для марки японском рынке падение оказалось еще глубже: компания реализовала 76 622 автомобиля, что на 6,1% уступает прошлогоднему показателю. Продажи за пределами Японии также ушли в минус — их объем уменьшился на 4,5%, составив 530 228 экземпляров.

Наиболее существенный спад зафиксирован в Китае — здесь объем реализации опустился на 10%, до 30 522 машин. Американские дилеры сократили отгрузки на 4%, доведя итог до 201 839 автомобилей. Исключением стала Европа, где спрос, напротив, прибавил 11%, а количество проданных машин достигло 92 993. Совокупный итог по прочим зарубежным рынкам оказался на 10% ниже прошлогоднего — 204 874 транспортных средства.

Кардинально иная картина наблюдалась в России. За первые шесть месяцев текущего года продажи Mazda взлетели в 8,6 раза (прирост на 760%), и отечественные покупатели приобрели 11,7 тысячи автомобилей этой японской марки.

Бестселлером как на глобальном уровне, так и в нашей стране остается кроссовер CX-5. На российском рынке вся реализация бренда приходится именно на эту модель. В дилерской сети доступны как машины китайской спецификации с официальной заводской гарантией от «Мазда Мотор Рус», так и экземпляры японской сборки — для последних действует гарантийное обслуживание непосредственно от продавца.

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