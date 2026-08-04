Доступнее китайцев: сколько просят за мини-кроссовер Suzuki в России

Мини‑кроссовер Suzuki S‑Presso появился на рынке / Фото пресс-служба производителя

В ряде российских городов появилась возможность приобрести новый леворульный бюджетный автомобиль японского происхождения — Suzuki S-Presso.

На отечественных интернет-площадках, как выяснили «Автоновости дня», минимальный ценник на этот кроссовер достигает 1,6 миллиона рублей.

Хотя формально S-Presso причисляют к городским хэтчбекам А-класса, сам производитель трактует его как мини-кроссовер — благодаря дорожному просвету в 180 миллиметров, повышенной посадке и стилистике, имитирующей внедорожные модели. Габариты машины составляют 3565 мм в длину, 1520 мм в ширину и 1565 мм в высоту, а расстояние между осями равно 2380 мм.

Наиболее привлекательную стоимость на поставку такого автомобиля под индивидуальный заказ сейчас фиксируют во Владивостоке. Местная компания готова привезти машину за 1 545 000 рублей в оснащении, включающем кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, мультимедиа с цветным сенсорным экраном, подогрев зеркал, гнездо на 12 вольт с USB-портом и легкосплавные диски диаметром 14 дюймов. Для сопоставления: базовый вариант LADA Vesta на текущий момент предлагается от 1 631 000 рублей.

Другой владивостокский импортер оценивает доставку нового S-Presso минимум в 1 700 000 рублей, причем наполнение визуально совпадает с предыдущим — разница лишь в цвете кузова. Несколько дороже, за 1 745 000 рублей, данный автомобиль обещают привезти под заказ в Москве, а в Ростове-на-Дону его реализуют с наличием на складе по цене 1 850 000 рублей.

Оснащение и в этом случае остается скромным, однако необходимый минимум предусмотрен. На снимках в объявлениях видны пластиковый мультируль, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, система климат-контроля и все те же 14-дюймовые литые колесные диски.

Китайские конкуренты S-Presso, как правило, обходятся значительно дороже. К примеру, Omoda C5 начинается с отметки 2 349 000 рублей, Geely Cityray — от 2 849 990 рублей, а Changan CS35 Max без учета дисконтных программ требует как минимум 2 599 900 рублей.

Техническая часть у всех автомобилей унифицирована. Под капотом новинки установлен 1,0-литровый безнаддувный мотор серии Suzuki K10 мощностью 67 лошадиных сил с цепным механизмом газораспределения — этот агрегат эксплуатируется уже более десяти лет на моделях Alto, Wagon R и Celerio. В паре с ним функционирует роботизированная трансмиссия AGS с электрогидравлическим приводом (актуатором).

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