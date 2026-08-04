Новая сомнительная инициатива BMW: немецкий гигант внедрил рекламу в авто

Реклама в БМВ. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

Немецкий автопроизводитель BMW инициировал рекламную кампанию, в рамках которой на центральных экранах некоторых автомобилей воспроизводится анимация, посвященная киноленте «Человек-паук: Совершенно новый день», сообщает Techspot.

При активации зажигания на дисплее возникает тематический баннер, однако полноэкранный ролик запускается исключительно после ручного подтверждения со стороны пользователя.

Акция стартовала 27 июля и продлится до 10 августа текущего года, охватив, как сообщили в BMW Group, более 70 стран. Участие доступно владельцам машин, выпущенных не ранее июля 2020 года, при условии наличия совместимого оборудования и одной из мультимедийных платформ — BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 либо BMW Operating System X.

После того, как водитель касается баннера, на экране начинается полноформатная анимация с изображением супергероя. Видеоряд сопровождается музыкальным оформлением, а контурная подсветка салона Ambient Light синхронно меняет цветовую гамму, создавая эффект светового представления.

Заставка не активируется автоматически и не перекрывает основные функции медиасистемы — автовладелец вправе проигнорировать предложение, хотя сам баннер появляется при каждом включении автомобиля. Полный перечень государств-участников кампании компания не обнародовала. О том, будет ли анимация доступна российским пользователям, информации не поступало.

Данная инициатива стала частью партнерского соглашения между BMW и студией Sony Pictures. Новый электрический паркетник iX3 и седан 5-й серии получили заметное экранное время в фильме и были вплетены в сюжетную линию. Премьера картины состоялась в кинотеатрах 31 июля 2026 года.

К выходу ленты бренд подготовил уникальную модификацию — единственный экземпляр iX3 Flow под названием Spider-Man Brand New Day. Кузов этого шоу-кара украшен полноцветными панелями E Ink Prism, способными менять рисунок и демонстрировать движущуюся графику. До сентября экспонат планируют выставлять в мюнхенском центре BMW Welt.

Американское профильное издание The Autopian восприняло появление баннера как попытку внедрить рекламу непосредственно внутрь салона автомобиля. Автор публикации Джейсон Торчински высказал мнение, что приобретатели премиальных машин не должны выступать в роли рекламной аудитории на принадлежащих им устройствах.

Журналист провел параллель с недорогими тарифами стриминговых платформ, где пониженная цена компенсируется рекламными вставками. Часть подписчиков издания также негативно отозвалась об этом шаге, усомнившись в том, насколько полно владелец контролирует программное обеспечение собственной машины.

Как отмечается, недовольство усугубил прежний прецедент с BMW, связанный с платными функциями. Ранее концерн тестировал в отдельных регионах подписную активацию уже установленного подогрева сидений, однако в 2023 году от этой модели отказались из-за слабого интереса клиентов, сохранив при этом возможность платного включения некоторых цифровых сервисов.

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