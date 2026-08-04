Владельцы новых китайских машин стали сильно чаще заезжать на СТО: о каких марках речь

Fit Service назвал китайские автомобили, которые чаще всего приезжают на СТО. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно статистике, обнародованной международной сетью технических центров Fit Service по итогам первых шести месяцев 2026 года, российские владельцы автомобилей китайского производства в текущем году обращались в ремонтные мастерские на 51% активнее, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Российская газета". Удельный вес марок из КНР в общей структуре обращений за этот период поднялся с 6 до 8 процентов.

Более половины всех обслуживаемых «китайцев» — 57% — оказались машинами с возрастом до трех лет включительно. На втором месте по частоте визитов расположились экземпляры в возрасте от четырех до пяти лет, обеспечившие 18% от общего числа обращений.

Показательно, что годом ранее ситуация была иной: вторую позицию занимали автомобили в возрастном диапазоне от 10 до 14 лет (их доля достигала 18% в 2025 году), тогда как теперь их присутствие сократилось до 10%. Таким образом, сегодня на СТО все чаще заезжают сравнительно новые машины.

Среди всех китайских брендов наибольшее количество визитов традиционно приходится на Chery — эта марка обеспечивает 23,1% всех обращений. В тройку ведущих также входят Haval (18,5%) и еще одна позиция Chery (16,8%). Пятерку лидеров замыкают Changan и Lifan.

Что касается конкретных моделей, то наибольшей популярностью у клиентов сервисных центров пользуются паркетники Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7, а также три представителя бренда Geely — кроссоверы Coolray, Atlas и Monjaro.

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