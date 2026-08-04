На российский рынок вышли 11 новых моделей машин: какие авто появились в продаже

«Автостат»: в июле на российский рынок вышло 11 новых моделей автомобилей. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

По результатам совместного исследования специалистов агентства «Автостат» и Объединенной Лизинговой Ассоциации, в последнем летнем месяце 2026 года на отечественном автомобильном рынке дебютировали одиннадцать свежих моделей. В их числе оказалось четыре легковых автомобиля, один легкий коммерческий транспорт и четыре грузовых машины.

Месяцем ранее, в июне, на учет было поставлено лишь пять наименований — три легковые и две коммерческие. Июльский же перечень пополнился сразу несколькими заметными новинками: премиальным внедорожником Esteo MX, электрическими паркетниками GAC Hyptec HT и Hyundai Ioniq 9, гибридными кроссоверами iCaur V27 и Geely Galaxy M7, а также компактным кроссовером Mitsubishi Xforce.

Единственным представителем сегмента LCV стал грузовик AmberTruck JL. В категории грузовых автомобилей появились электрический среднетоннажник SOVA 55 грузоподъемностью 5,5 тонны, обновленный магистральный тягач Valdai 45 PRO и две автокрановые установки марки XCMG — модели XCA160-S и XCT50.

Ранее, как отмечалось, GAC уже объявила о старте российских продаж электрического кроссовера Hyptec HT. Для нашего рынка модель адаптирована с интеграцией сервисов «Яндекса» и VK, а также укомплектована пакетом опций для комфортной эксплуатации в холодное время года.

В свою очередь, новые гибридные кроссоверы Esteo Exlantix ET и Exlantix ET8, а также внедорожник Esteo V27 были включены в государственную программу льготного кредитования для транспортных средств на альтернативных источниках энергии (NEV). Таким образом, приобрести данные модели теперь возможно с государственной субсидией, размер которой составляет 925 тысяч рублей.

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