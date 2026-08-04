«Качели» Toyota: где продажи машин гиганта падают, а где - сильно растут

Продажи Тойота в РФ растут. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

По итогам первых шести месяцев 2026 года глобальный объем реализации автомобилей японского бренда Toyota составил 5 362 598 экземпляров.

Как сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, ссылаясь на данные GlobalData, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано падение на 2,3 процента.

При этом на домашнем для марки японском рынке ситуация складывается благополучно: продажи прибавили 5,3% и достигли отметки в 1 085 752 машины. На зарубежных же площадках, напротив, отмечен спад на 4,1% — там реализовано 4 276 846 автомобилей.

Наиболее выраженное сокращение потребительского интереса к продукции Toyota зафиксировано в Китае — здесь объем продаж уменьшился на 17%. Североамериканский регион, напротив, показал небольшой рост — плюс 1%. Европейский рынок сохранил стабильные позиции без значительных колебаний. В странах Латинской Америки поставки снизились на 5,8%.

Совершенно иная картина наблюдается в России. Согласно статистике агентства «Автостат», в первом полугодии 2026 года на отечественном рынке было зарегистрировано 16 648 новых автомобилей Toyota, что более чем вдвое превышает результат января-июня прошлого года, когда объем реализации составлял 8 187 единиц.

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